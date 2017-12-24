Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
111099
ALTIN
156.073
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0861
EURO
4.5104
Süper Lig'de ilk yarının lideri Medipol Başakşehir
Süper Lig'de ilk yarının lideri...
Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan 11'inde
Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi...
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti getirdi
Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti...

ABD'li o diplomat, telefon şakacılarının kurbanı oldu

Kudüs oylaması öncesi BM Genel Kurulu'nda dünyayı tehdit eden ABD'li diplomat zır cahilin önde gideni çıktı. Telefon şakacılarının kurbanı olan Nikki Halley, hayali bir adada olup bitenler için "Durumun farkındayız takip ediyoruz" cevabını verdi.

ABD'li o diplomat, telefon şakacılarının kurbanı oldu

Kudüs oylaması öncesi BM Genel Kurulu'nda dünyayı tehdit eden ABD'li diplomat zır cahilin önde gideni çıktı. Telefon şakacılarının kurbanı olan Nikki Halley, hayali bir adada olup bitenler için "Durumun farkındayız takip ediyoruz" cevabını verdi.

24 Aralık 2017 Pazar 21:17
ABD'li o diplomat, telefon şakacılarının kurbanı oldu

ABD'li o diplomat, telefon şakacılarının kurbanı oldu

Son Dakika Haberler, Filistin ve islam karşıtı sözleri ile müslüman ülkeleri tehdit eden küstah konuşmalarıyla geçtiğimiz haftaya damgasını vuran ABD'li diplomat Nikki Haley, zır cahilin teki çıktı. Her konuda ahkam kesmeyi, Amerikan devletinin güçlü imajıyla kendine verilmiş görev olarak kabul eden Haley, Rus komedyenlerin telefon şakasının kurbanı oldu. Güney Çin Denizi'nde hiç olmayan hayali "Binomo Adası"nda yapılan seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği kurgusuyla başlayan telefon şakasında ünlü diplomat "Binomo Adası'nda olanları yakından takip ediyoruz. Bundan sonra da izlemeye devam edeceğimizi düşünüyorum" diyerek tarihi bir gafa imza attı. Haley'i şakalayan Rus komedyenlerin "Binomo Adası'nın yerini haritada biliyor musunuz" sorusuna ise "Evet biliyorum" cevabını verdi..


POLONYA BAŞBAKANI YALANINI BİLE YUTTU


ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, telefon şakasına kurban gitti. İki Rus komedyenin işlettiği Haley, telefonda ABD'nin kurgusal Binomo adasındaki durumu yakından takip ettiğini ve Rusya'ya 'yerini hatırlatmaya' devam edeceğini söyledi.

Vovan ve Lexus olarak bilinen Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ve Alexey Stolyarov, kendilerini Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki olarak tanıtarak, Nikki Haley ile bir görüşme gerçekleştirdi.

22 dakika süren görüşmede, Rus komedyenler Güney Çin Denizi'nde bulunduğunu söyledikleri uydurma Binomo adasındaki seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği konusunu gündeme getirdi. Haley ise ABD'nin Binomo adasındaki durumu dikkatle takip ettiğini söyledi.

Haley, komedyenlerin Binomo adasını bilip bilmediği yönündeki sorusuna ise 'Evet, biliyorum' diyerek yanıt verdi. Haley, "Durumun farkındayız, yakında izliyoruz. Güney Çin Denizi'ndeki sorunlarla ilgilendiğimiz gibi bunu da izlemeye devam edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini

kullandı.

Son Güncelleme: 24.12.2017 18:22
Anahtar Kelimeler:
Son Dakika HaberlerNikki Haley
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kudüs yalnızlığı: Dünya ABD'ye 'yeter artık' dedi
Kudüs yalnızlığı: Dünya ABD'ye 'yeter artık' dedi
İran'da korkutan deprem; Tahran 5.2 ile sallandı
İran'da korkutan deprem; Tahran 5.2 ile sallandı
Türkiye 170 ülkeye kalkınma yardımı gönderdi
Türkiye 170 ülkeye kalkınma yardımı gönderdi
Amerika PKK'dan sonra DEAŞ'li teröristlerle el sıkıştı
Amerika PKK'dan sonra DEAŞ'li teröristlerle el sıkıştı
Kium Jong, hava durumunu kontrol ediyormuş!
Kium Jong, hava durumunu kontrol ediyormuş!
Zarrab'a cinsel istismar suçlaması
Zarrab'a cinsel istismar suçlaması
Mahkeme tutanaklarına geçti: Zarrab herkese yalan söylemiş
Mahkeme tutanaklarına geçti: Zarrab herkese yalan söylemiş
Mescid-i Aksa'nın ışıkları söndürüldü
Mescid-i Aksa'nın ışıkları söndürüldü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim