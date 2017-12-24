ABD'li o diplomat, telefon şakacılarının kurbanı oldu

Son Dakika Haberler, Filistin ve islam karşıtı sözleri ile müslüman ülkeleri tehdit eden küstah konuşmalarıyla geçtiğimiz haftaya damgasını vuran ABD'li diplomat Nikki Haley, zır cahilin teki çıktı. Her konuda ahkam kesmeyi, Amerikan devletinin güçlü imajıyla kendine verilmiş görev olarak kabul eden Haley, Rus komedyenlerin telefon şakasının kurbanı oldu. Güney Çin Denizi'nde hiç olmayan hayali "Binomo Adası"nda yapılan seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği kurgusuyla başlayan telefon şakasında ünlü diplomat "Binomo Adası'nda olanları yakından takip ediyoruz. Bundan sonra da izlemeye devam edeceğimizi düşünüyorum" diyerek tarihi bir gafa imza attı. Haley'i şakalayan Rus komedyenlerin "Binomo Adası'nın yerini haritada biliyor musunuz" sorusuna ise "Evet biliyorum" cevabını verdi..



POLONYA BAŞBAKANI YALANINI BİLE YUTTU



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, telefon şakasına kurban gitti. İki Rus komedyenin işlettiği Haley, telefonda ABD'nin kurgusal Binomo adasındaki durumu yakından takip ettiğini ve Rusya'ya 'yerini hatırlatmaya' devam edeceğini söyledi.

veolarak bilinen Rus komedyenlervekendilerini Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki olarak tanıtarak,ile bir görüşme gerçekleştirdi.

22 dakika süren görüşmede, Rus komedyenler Güney Çin Denizi'nde bulunduğunu söyledikleri uydurma Binomo adasındaki seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği konusunu gündeme getirdi. Haley ise ABD'nin Binomo adasındaki durumu dikkatle takip ettiğini söyledi.

Haley, komedyenlerin Binomo adasını bilip bilmediği yönündeki sorusuna ise 'Evet, biliyorum' diyerek yanıt verdi. Haley, "Durumun farkındayız, yakında izliyoruz. Güney Çin Denizi'ndeki sorunlarla ilgilendiğimiz gibi bunu da izlemeye devam edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini

kullandı.