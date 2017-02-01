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01 Şubat 2017 Çarşamba 22:21

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu

ABD Senatosu,Başkan Donald trump tarafından Dışişleri Bakanı olarak atanan Rex Tilerson'ın görevini onayladı

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu
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 ABD'nin yeni  Dışişleri Bakanı belli oldu
   ABD Senatosu,Başkan Donald trump tarafından Dışişleri Bakanı olarak atanan Rex Tillerson'ın görevini onayladı.43'e karşı 56 oy alarak ABD'nin Dışişleri bakanı olan Rex Tillerson Exxon Mobil şirketinin eski CEO'su.

 
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ABDDışişleri BakanıRex Tillerson
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