ABD Senatosu,Başkan Donald trump tarafından Dışişleri Bakanı olarak atanan Rex Tillerson'ın görevini onayladı.43'e karşı 56 oy alarak ABD'nin Dışişleri bakanı olan Rex Tillerson Exxon Mobil şirketinin eski CEO'su.
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu
ABD Senatosu,Başkan Donald trump tarafından Dışişleri Bakanı olarak atanan Rex Tilerson'ın görevini onayladı
ABD Senatosu,Başkan Donald trump tarafından Dışişleri Bakanı olarak atanan Rex Tillerson'ın görevini onayladı.43'e karşı 56 oy alarak ABD'nin Dışişleri bakanı olan Rex Tillerson Exxon Mobil şirketinin eski CEO'su.