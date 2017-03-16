ABD, PKK uğruna müttefiklerini saf dışı ediyor

ANKARA'NIN ROLÜ AYLARDIR GÖRÜŞÜLÜYOR AMA YPG KESİN!

'IŞİD'liler birbirleriyle çatışmaya başladı'

Terör örgütü PKK ile yürüttüğü derin ilişkileri en üst düzeye çıkaran ABD yönetimi, Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarda sonunda Kuzey Irak'ı da gözden çıkardı. Amerikan yönetimi Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen PKK'lı teröristlerle aynı yatakta görünmekten utaç duymuyor. Geleneksel müttefiklerinin uyarılarına rağmen Washinton yönetimi eli kanlı terör örgütü ile işbirliğine Rakka operasyonunda da sürdüreceğini açıkladı. Üstelik Irak'ta Saddam yönetimininin devrilmesi sırasında en büyük desteği veren Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimini de devreden çıkaran Pentagon, Türkiye'ye verdiği sözleri de tamamen unutmuşa benziyor. Münbiç'te PKK'lı teröristleri Türkiye'nin muhtemel operasyonu konusunda koruma altına alan Amerikan Askerleri devriye sayısını artırırken, Ankara'nın Rakka operasyonuna katılmaması için de açıkca yalan söylemekten çekinmeyen Pentagon hala ayak sürüyor..Doğal Kararlılık Operasyonu Birleşik-Ortak Görev Gücü Sözcüsü Albay John. L. Dorrian, Rakka'yı DEAŞ'ın elinden geri almak için düzenlenecek operasyona YPG'li Kürtlerin kesin olarak katılacağını, Türkiye'nin olası rolünün de görüşülmekte olduğunu söyledi.ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) düzenlenen basın toplantısına video konferans yöntemi ile katılan Dorrian, "Rakka operasyonunda Kürtlerin varlığını öngörüyor musunuz, şu aşamada Türklerin bu kampanyaya bir katılımı söz konusu mu?" sorusuna verdiği yanıtta, "Rakka'nın kurtarılmasında Kürtlerin katılıp katılmayacağı konusunda, evet belli bir düzeyde katılmalarını öngörüyoruz. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ve Suriye Arap Koalisyonu birlikte çalışmayı sürdürüyoruz. Rakka operasyonuna katılan güçlerin yüzde 75'i Suriyeli Araplar. Bu da bölgenin demografik yapısının bir yansıması. Ayrıca bunun içinde Kürtler, Hıristiyanlar ve başkaları da var" dedi.Dorrian, sorunun "Türkler de bir rol oynamak istiyorlar, kaç asker katılabilir" diye yenilenmesi üzerine "Türkiye'nin oynayacağı rol konusunda, haftalardır hatta aylardır açıklıkla söyledik, Kuzey Suriye'de IŞİD'i yenmek için Türklerin bir rol oynamasına açığız. Bu rolün ne olacağı, olup olmayacağı konusunda henüz bir anlaşmaya varmış değiliz. Ama askeri ve diplomatik kanallardan Türkiye ile her gün görüşüyoruz. Bu çalışmaların sonunda durum belli olacak" dedi.Dorria, başka bir soru üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından eğitilen ve Suriyeli Kürtlerden oluşan Rojava Peşmergelerini Suriye'nin kuzeyinde başta Rakka olmak üzere yürütülen operasyonlara şimdilik dahil etmeyi düşünmediklerini söyledi.Irak güvenlik güçlerinin Musul'un batısında DEAŞ'A karşı ilerlemeyi sürdürdüğünü Belirten Dorrian, Musul'un batısında DEAŞ'ın yabancı savaşçıları ile yerel savaşçıları arasındaki gerilimin birbirini vurmaya kadar vardığını söyledi. Dorrian "Ebubekir el-Bağdadi bazı yabancı savaşçılara biraz daha fazla yetki vermişti, çünkü bulundukları yerlerden ayrılma şanslarının olmadığını biliyor. Ayrıldıklarında da aranıp bulunacaklarını biliyor. Bu da düşman içerisinde bir gerginlik kaynağı oluşturuyor ki bu da bizim işimize geliyor. Çünkü bu tür olayların ortaya çıkması düşmana ivme kaybettiriyor. Bazı durumlarda birbirlerine girdiklerini görüyoruz. Örneğin bazı yabancı savaşçı komutanların, Iraklı savaşçıları artık savaşmak istemiyorlar gerekçesi ile öldürdüğünü gördük" diye konuştu.