ABD, Suriye ordusuna ait hava üssünü vurdu

ABD, ESAD KONTROLÜNDEKİ HAVAALANLARINI VURUYOR

NELER YAŞANMIŞTI?

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

TRUMP: ABD'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN ELZEMDİ

Trump, sözlerine şöyle devam etti:

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

HUMUS VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

ABD KUVVET KOMUTANLARI SURİYE TOPLANTISINDA

SURİYE REJİMİ, PANTİSR-S1'LERE SAHİP

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI UYARMIŞTI

Suriye'de iç savaş ve katliamlar 7. yılına girerken, ABD ilk kez Şam rejimine ait askeri üsleri hedef aldı. Uzun süredir bu ülke topraklarında terör ögütü DEAŞ'e karşı, bir başka terör örgütü ile birlikte saldıran ABD, ilk kez Şam rejimini hedef aldı. ABD Savunma Bakanlığı Suriye rejimine ait Şayrat askeri hava üssüne 59 Tomahawk füzesi fırlattığını açıkladıPentagon'un yaptığı açıklamaya göre 59 Tomahawk füzesi Humus yakınlarında Şayrat Hava Üssü'nde bulunan radarları, bombardıman uçaklarını, uçak mühimmatlarını, uçaklara yakıt sağlayan istasyonları, lojistik depolama alanlarını ve hava savunma sistemlerini hedef aldı.ABD, 70 sivilin ölümüne yol açan kimyasal saldırıdan sorumlu tuttuğu Beşar Esad'a karşılık vermek için, Esad'ın denetiminde bulunan havaalanlarını Tomahawk füzeleri ile vurmaya başladı.Saldırı emriniverdiği bildirilirken ABD'nin Suriye'ye 60 füze atışı gerçekleştirdiği öğrenildi.ABD Başkanı Donald Trump, kimyasal saldırının düzenlendiği Shariat Havaalanı'na füze saldırısı düzenlenmesi emrini kendisinin verdiğini açıkladı. Trump, 'uygar ulusların' Suriye'deki kıyımı sona erdirmek için ABD'ye katılmaları çağrısında bulundu.ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri ise, Shariat Havaalanında pistlerin, uçakların ve yakıt depolarının hedef alındığını açıkladı.Füze saldırısının Akdeniz'de konuşlandırılan bir ABD askeri gemisinden yapıldığı kaydedildi. Saldırı ABD doğu yakası saatiyle saat 8.45’te gerçekleştirildi. Yetkili, “Vurulan üssün kimyasal saldırıda kullanıldığını düşünüyoruz. Bugün yaptıklarımız ikinci bir talimata kadar bununla sınırlı olacak.” dedi.İdlib'te yaşanan kimyasal silah saldırısı nedeniyle askeri müdahale olabileceğini belirtmişti.Pentagon da bu açıklamayı destekleyici nitelikte bir duyuru ile askeri müdahalenin seçenekler arasında olduğunu ifade etmişti.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Lafta kalmasın. Eğer bu hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak, bize ne düşüyorsa, biz bunu yapmaya hazırız. Biz bundan asla çekinmeyiz, kim olursa olsun çekinmeyiz" yorumunda bulunmuştu.DEAŞ ile mücadele çerçevesinde Rusya'nın'ya yönelik operasyonları sırasında kullanılmıştı. Rus helikopterleri askeri üssü yoğun olarak kullanmıştı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, “ABD, kimyasal saldırılara tahammül etmeyecektir.” dedi. Davis, “Bu füzelerle (hava üssündeki) uçaklar, hangarlar, yakıt ve lojistik destek depoları, güçlendirilmiş uçak sığınakları, mühimmat depoları, hava savunma sistemleri ve radarları vuruldu.” şeklinde konuştu. Davis, ABD’nin hava saldırısının Esed rejiminin 4 Nisan’da İdlib’in Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısına tepki olarak yapıldığını kaydetti.Sivil kayıplarını önlemek için mümkün mertebede can kaybının olmamasına dikkat ettiklerini ifade eden Davis, üssün 2013 öncesinde Esed rejimi tarafından kimyasal silah deposu olarak kullanıldığını ve ABD’nin radar izlerinin Han Şeyhun’daki kimyasal saldırıyı gerçekleştirmek üzere bu hava üssünden havalandığını tespit ettiğini ifade etti.Saldırıyı, “Esed’in dehşet verici saldırısına orantılı” olarak tanımlayan Davis, saldırı öncesinde gün içerisinde Rusya’yı bilgilendirdiklerini ve Rus askerlerinin o üste bulunduğunu bildiklerini söyledi.Rusların saldırıdan etkilenmemesi için tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Davis, hava üssünün binasını değil sadece üssünü işleyemez hale getirecek unsurları vurduklarını ifade etti. Öte yandan saldırının tek seferlik olduğu belirtildi.ABD Başkanı Donald Trump, Beşşar Esed rejimine ait askeri bir üssün Amerikan füzeleriyle vurulmasına ilişkin, "Bu gece kimyasal saldırının yapıldığı askeri üssü hedef alan bir saldırı emrini verdim. Suriye'deki füze operasyonu ABD'nin güvenliği için elzemdi." açıklamasını yaptı.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Florida'da bulunan Trump, akşam saatlerinde Esed rejimine ait askeri bir üssü hedef alan füze saldırısına ilişkin basın mensuplarına bir değerlendirme yaptı.Açıklamasında Suriye'nin İdlib kentinin Han Şeyhun beldesindeki sivilleri hedef alan kimyasal saldırıyı hatırlatan Trump, "Suriyeli diktatör Beşşar Esed, salı günü korkunç kimyasal saldırıyı gerçekleştirdi. Bu barbar saldırıyla birçok insan ve hatta güzel bebekler yavaş, vahşice ve insafsızca öldürüldü. Esed yardıma muhtaç erkek, kadın ve çocukların canını aldı. Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığına hiç şüphe yok." dedi."Bu gece kimyasal saldırının yapıldığı askeri üssü hedef alan bir saldırı emrini verdim. Suriye'deki füze operasyonu ABD'nin güvenliği için elzemdi. Daha önceki girişimler başarısız olduğu için mülteci krizi devam ediyor ve bölgedeki istikrarsızlık ABD'yi ve müttefiklerini tehdit ediyor. Bu akşam tüm medeni ülkeleri, Suriye'deki katliamı ve her türlü terörizmi durdurmak için ABD'ye katılmaya davet ediyorum."ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson "Suriye'ye orantılı bir cevap verdik." dedi. Tillerson, "Füze saldırısı, ülkeler 'kırmızı çizgiyi' aştığında Trump'ın harekete geçmeye hazır olduğunu gösterdi" dedi. Tillerson ayrıca, Rusya'nın sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi.Suriye devlet televizyonu, "saldırganlık" olarak tanımlanan ABD'nin füze saldırısı sonucu kayıplar yaşandığını duyurdu. Suriyeli bir askeri kaynak, füze saldırısında yaklaşık 70 füze kullanıldığını açıkladı.Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon Suriye'deki Şaryat Hava Üssü'ne yapılan saldırıdan önce Rusya'nın konu ile ilgili olarak bilgilendirildiğini açıkladı.Pentagon kaynakları, ABD'nin füze saldırısı öncesinde Rusya'yı bilgilendirdiğini açıkladı.Şaryat üssü Rusya'nın Palmira'ya yönelik DEAŞ operasyonları sırasında Rus helikopterleri tarafından kullanılmıştı.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görev yaptığı dönemde ABD'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonu en son 6 yıl önce gerçekleşmişti.Humus Valisi devlet televizyonuna canlı telefon bağlantısıyla yaptığı açıklamada, "ABD'nin saldırısı terörizmin ve DAEŞ'in amaçlarına hizmet eder. Bu saldırı Suriye'nin pozisyonunda bir değişikliğe neden olamayacak. Ayrıca bu saldırı ne ilkti ne de son olacak" dedi.ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesinin "olumsuz sonuçları" olacağı konusunda uyardı.Safronkov, BM Güvenlik Konseyi'nde İdlib kentinde düzenlen kimyasal saldırının görüşüldüğü kapalı oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.Vladimir Safronkov, askeri müdahalenin "Olumsuz sonuçlarından bu şüpheli ve trajik girişimi başlatanların sorumlu olacağı" uyarısında bulundu.Olumsuz sonuçların ne olacağının sorulması üzerine Safronkov, "Irak'a Libya'ya bakın." cevabını verdi.ABD kuvvet komutanlarının, Esed rejiminin Suriye'nin İdlib kenti Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısı üzerine ABD'nin muhtemel adımlarını ele almak üzere Savunma Bakanlığında (Pentagon) toplantı halinde olduğu bildirildi.Pentagon’dan üst düzey bir yetkili, AA'ya yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile aralarında Savunma Bakanı James Mattis ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un da bulunduğu ulusal güvenlik konseyi üyleleri ile Florida’da Mara Lago köşkünde bir araya gelirken kuvvet komutanlarının da Pentagon’da toplantı yapmak üzere bir araya geldiğini söyledi.Toplantının içeriği ve Mara Lago ile canlı bir bağlantı yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi vermekten kaçınan yetkili gecenin ilerleyen saatlerinde Suriye konusunda bir şeylerin olabileceğini söyledi.Suriye'de kimyasal silah kullanılmasını kınayan Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) de toplanıp saldırıyı şiddetle kınamasını istedi.Suriye'nin İdlib kentinin Han Şeyhun beldesinde kimyasal silah kullanılmasına ilişkin AB adına bir bildiri yayımladı.Bildiride, AB'nin 4 Nisan'da İdlib'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde kınadığı, korkunç sonuçları olan saldırının çocuk ve yardım görevlileri dahil çok sayıda sivilin ölmesine veya yaralanmasına yol açtığı, kurbanların gaz zehirlenmesi belirtileri gösterdiği kaydedildi.Uluslararası topluma da çağrı yapılan bildiride AB, BMGK'dan toplanıp Han Şeyhun'a yapılan saldırıyı şiddetle kınamasını; saldırının hızlı, bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulmasını temin etmesini istedi.Olayın, ateşkesin açık bir şekilde ihlali anlamına geldiği belirtilen bildiride, "Saldırı, gerçek ve taraflarca teyit edilmiş bir ateşkese acilen ihtiyaç olduğunun altını çiziyor. AB, Rusya, Türkiye ve İran'ı bu çerçevede garantörler olarak taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyor." ifadesine yer verildi.Bildiride, saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve Suriye rejiminin BM raporlarında belirtildiği gibi 2015 yılında da kimyasal silah kullandığı hatırlatıldı.Rejimin, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne taraf olarak bu tür silahların kullanılmasını önlemeye mecbur olduğu kaydedilen bildiride, Beşşar Esed'in müttefiklerinden özellikle de Rusya'dan rejime bu yönde uygun baskı uygulaması talep edildi. Ayrıca, halkın korunmasında da asıl sorumluluğun rejimde olduğuna vurgu yapıldı.Bildiride, kimyasal silahların veya maddelerin silah olarak kullanılmasının savaş suçu olduğu anımsatılarak bunu ihlal edenlerin hesap vermesi ve ilgili kanunlar uyarınca cezalandırılması gerektiği ifade edildi.Suriye rejiminin elinde Rus yapımı Pantisr-S1 savuma sisteminin mevcut olduğu biliniyor. Pantisr-S1'ler seyir rüzelerine karşı etkin olarak kullanılıyor.Habertürk TV New York muhabiri Melike Ayan, Habertürk TV canlı yayınında ABD'nin Suriye'ye saldırısını değerlendirdi. Ayan, "Bu saldırının seyir füzeleri ile yapıldığı gözüküyor. Sadece iki gün önce Beşar Esad'ın İdlib'de yaptığı ve onlarca sivilin ölümüne neden olan kimyasal saldırıyı Donald Trump kınamıştı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley, "Birleşmiş Milletler aksiyonda bulunmazsa, ABD gerekirse askeri müdahalede de buluncaktır." demişti. Bugün de öğle saatlerinde, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da aynı şeyi söylemişti ve "Bu insanlığa yapılmış bir saldırıdır demişti. 60 tane Tomahawk füzesinin rejime ait üsse atıldığı bilgisi geldi. Trump kararı akşam saatlerinde Çin başkanı ile buluşmasından sonra veriyor. Bu adeta bir ders verme edasıyla yapılıyor. Askeri planlarda Rusya'da işin içinde olduğu için, biliyorsunuz Nikka Halley'de Rusya'ya verip veriştirmişti, onları desteklediği için. Bu planlama biraz zor oldu ama Trump bunu yine de gerçekleştirdi. Trump 2013'de attığı tweet ile "Obama, Suriye'ye saldırma, daha farklı yollar dene!" diye onu eleştirmiş. Şimdi kendisi çok farklı bir yerde."