ABD vurmadan önce, İranlı'lar Suriye'den kaçmış

Amerikan füzelerinin hedefi haline gelen Suriye'deki hava üssünün vurulduğu saatlerde, İranlı ve rejime yakın önemli isimlerin ülkeden kaçtığı ortaya çıktı.Esed Rejimine ait askeri Şayrat Hava Üssündeki hedeflerin vurulmadan önce Suriyeli ve İranlı üst düzey yetkililerin ülkeden kaçırıldığı iddia edildi.Ünlü Suriyeli gazeteci Faisal al-Qassem, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye’ye saldırı öncesinde Suriyeli ve İranlı üst düzey görevlilerin ailelerinin ülkeden çıkarıldığı ve Lübnan'a gönderildiğini iddia etti. Ayrıca Mısır’da bir gazete ise askeri rejime ait bir kamp olan Kays Dağı’nda bulunan Esed’in askerlerinin tahliye edildiğini iddia etti.