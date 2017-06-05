Alman uçakları İncirlik'ten gidiyor; Ankara geri adım atmadı

Türkiye'nin kararlı tutumu Almanya'ya geri adım attırdı. Alman vekillere, İncirlik Üssü'nü kapatan Ankara'nın tavizsiz tutumu yüzünden bu ülkeye ait savaş uçakları ülkesine geri dönüyor..Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, İncirlik Üssü'nden çekilme kararı aldıklarını açıkladıEdinilen bilgiye göre Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İncirlik üssünde bulunan Alman askerlerinin ve Tornado uçaklarının çekilmesinden tek seçenek olduğunu belirtti. Alman basınında çıkan haberlere göre, 19 Haziran Alman parlamentosunda yeni oturumların başlamasıyla çekilme kararı görüşülecek ve nihai karar verilecek.Almanya Savunma Bakanı ise konuya ilişkin "Gelecek hafta çekilme süresini başlatacağız" dedi.