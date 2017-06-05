﻿
DIŞ HABERLER:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Haziran 2017 Pazartesi 19:03

Alman uçakları İncirlik'ten gidiyor; Ankara geri adım atmadı

Ankara taviz vermedi, Almanlar İncirlik'i terk ediyor. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, İncirlik Üssü'nden çekilme kararı aldıklarını açıkladı

Alman uçakları İncirlik'ten gidiyor; Ankara geri adım atmadı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Alman uçakları İncirlik'ten gidiyor; Ankara geri adım atmadı

Türkiye'nin kararlı tutumu Almanya'ya geri adım attırdı. Alman vekillere, İncirlik Üssü'nü kapatan Ankara'nın tavizsiz tutumu yüzünden bu ülkeye ait savaş uçakları ülkesine geri dönüyor..

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, İncirlik Üssü'nden çekilme kararı aldıklarını açıkladı

Edinilen bilgiye göre Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İncirlik üssünde bulunan Alman askerlerinin ve Tornado uçaklarının çekilmesinden tek seçenek olduğunu belirtti. Alman basınında çıkan haberlere göre, 19 Haziran Alman parlamentosunda yeni oturumların başlamasıyla çekilme kararı görüşülecek ve nihai karar verilecek. 

Almanya Savunma Bakanı ise konuya ilişkin "Gelecek hafta çekilme süresini başlatacağız" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minibüslü katliam girişimi; Londra diken üstünde Minibüslü katliam girişimi; Londra diken üstünde
Sosyal Medya'da Amerikan karşıtlarına ABD vizesi verilmeyecek! Sosyal Medya'da Amerikan karşıtlarına ABD...
Kabil kana bulandı Kabil kana bulandı
Amerika'da şok saldırı, 8 ölü var Amerika'da şok saldırı, 8 ölü var
Azez'e canlı bomba saldırısı, 5 ölü var Azez'e canlı bomba saldırısı, 5 ölü var
İngiltere'de konsere kanlı saldırı, 20 ölü var İngiltere'de konsere kanlı saldırı, 20 ölü...
Yukarı Çık

Minibüslü katliam girişimi; Londra diken üstünde
Terör İngiltere'yi yeniden hedef aldı. Suriye ve Irak'ta bölücü terör örgütü PKK yandaşlarına...

Haberi Oku