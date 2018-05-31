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Almanya'da PKK'lılara tepki gösteren Türk'e polis şiddeti

Almanya Solingen'de gösteri yapan PKK terör örgütü yandaşlarına tepki gösteren Hakan Canik, Alman polisinin şiddetine uğrayıp darp edildi.

Almanya'da PKK'lılara tepki gösteren Türk'e polis şiddeti

Almanya Solingen'de gösteri yapan PKK terör örgütü yandaşlarına tepki gösteren Hakan Canik, Alman polisinin şiddetine uğrayıp darp edildi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 12:34
Almanya'da PKK'lılara tepki gösteren Türk'e polis şiddeti

Almanya'da PKK'lılara tepki gösteren Türk'e polis şiddeti

SOLİNGEN (AA) - Almanya'nın Solingen kentinde gösteri yapan PKK terör örgütü yandaşlarına tepki gösteren Hakan Canik, polis tarafından şiddete uğrayıp darp edildi.

Solingen katliamının 25. yılını anma etkinliklerine katıldıktan sonra eve dönerken polis şiddetine uğrayan 44 yaşındaki Canik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, darp raporu aldığını ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Yaşadığı şiddet sonrası kıyafeti parçalanan, saati ve telefonu kırılan Canik, Alman devletinin terör örgütü yandaşlarını korumasını kabul edemediğini dile getirerek, teröre desteğe ses çıkarmayan polisin kendisine uyguladığı şiddete tepki gösterdi.

"Tepkisiz kalamadım"

Canik, terör örgütü yandaşlarının Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine asılsız söylemlerde bulunup slogan atmalarına tepkisiz kalamadığını söyledi.

Yaşadığı polis şiddetini anlatan Canik, şunları kaydetti:

"Terör örgütü yandaşlarına tepki gösterdim. El işareti yaptılar, bende karşılık olarak bozkurt işareti yaptım. Polisler koşarak geldi ve kaba şekilde bana buradan uzaklaşmamı söylediler. Yasaklı PKK ve Apo posterlerinin olduğunu söyledim ve tepki gösterdim. Tam sırtımı dönüp gidecektim ki kısa boylu bir polis arkamdan gelip beni itti ve diğer arkadaşları da ona yardım etti. Ben polislere tepki gösterdim ve hemen çoğalıp beni yere bastırdılar. Ben de olay daha fazla büyümesin diye bıraktım, istesem kendimi daha fazla savunabilirdim.

'Durun' dememe rağmen sırtıma, ayağıma bastırdılar. 'Hava alamıyorum, astım hastasıyım' dememe rağmen dinlemediler, kafamı yere vurdular. Elimi bantla sıkıca bağladılar. Arabanın arkasına götürdüler. Araba çalışıyordu ve gazını bana uzun süre koklattılar. Hava alamıyorum dememe rağmen dinlemedikleri gibi benimle dalga geçtiler."

Üç yıl önce Solingen Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan ve halen Almanya Yenilik ve Adalet Birliği Partisinde (BİG) görev alan Canik, yaşadığı bu olayın peşini bırakmayacağının ve hukuki açıdan sonuna kadar hakkını arayacağının altını çizdi.

Muhabir: Mesut Zeyrek

Son Güncelleme: 31.05.2018 11:41
Anahtar Kelimeler:
PKKya TepkiDünyaAlmanyada Polis şiddeti
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