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18 Mayıs 2017 Perşembe 23:07

Almanya, İncirlik'teki askerlerine yer bakıyor

Almanya'nın İncirlik Üssü'nde görevli askerlerinin neden olduğu kriz giderek derinleşiyor. Bir türlü DEAŞ'le mücadele edemeyen Alman askerleri için yol göründü..

Almanya, İncirlik'teki askerlerine yer bakıyor
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Almanya, İncirlik'teki askerlerine yer bakıyor

İncirlik'te terör örgütü DEAŞ'le mücadele için geldiği iddia edilen, ancak bir türlü 'Mücadele edemeyen' Alman askerleri, kendilerine bölgede barınacak üs arıyor. Terör örgütü FETÖ üyesi general ve subaylara kol kanat geren Alman ordusu mensubu askerlerin, ülkelerinden gelen ziyaretçilerine Ankara'nın izin vermemesi, iki ülke arasında kökleşen sorunların da gün yüzüne çıkmasını sağladı. Alman hükümeti, Türkiye'yi elindeki erken uyarı uçakları AWACS'ları vermemekle tehdit ederken, Ankara müttefiklerin tercih yapmasını kolaylaştırıyor. 'Ya teröristlerle işbirliğinize devam edin, ya da çekin gidin'

ÇEKİLMEK İÇİN YER BAKIYORLAR

Türkiye ile Almanya arasında süren İncirlik Üssü’nde görevli askerleri ziyaret krizinde Almanya’dan yeni bir hamle geldi. ABD’de resmi temaslarda bulunan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İncirlik krizi nedeniyle şayet Türkiye’den çekilme söz konusu olursa, bunun sadece İncirlik’te görevli askerleri kapsamayacağına dikkat çekti.

Gabriel, ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüşmesinde İncirlik’te görevli Alman askerlerin ziyaretine izin verilmesi konusunda Amerika’nın devreye girerek, Türkiye’yi ikna etmesini istemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Almanya İncirlik’ten gitmek isterse güle güle deriz” açıklamasının ardından Gabriel’den yeni bir açıklama geldi. Alman Bakan, Konya’da NATO misyonu kapsamında konuşlandırılan AWACS uçaklarını gündeme getirdi.

İkisini birbirinden ayırmak zor

Zeit Online’ın bildirdiğine göre, Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ABD ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada, İncirlik ile NATO misyonu çerçevesinde Konya’da konuşlandırılan erken uyarı uçakları AWACS’ların birbiriyle ilintili olduğunu söyledi. Gabriel, "Bu entegre bir karar. Ben her iki konunun birbirinden ayrılmasının zor olduğunu düşünüyorum” dedi.

NATO kapsamında görev yapan erken uyarı uçağı AWACS’ların personelinin üçte biri Alman askerlerinden oluşuyor.

Alman Savunma Bakanı, "alternatif" için Ürdün’e gidiyor

Almanya, İncirlik’te görevli askerlerin ziyaretine izin verilmemesi durumunda Tornado keşif uçakları ve 250 dolayındaki personelin başka bir yere kaydırılabileceğini açıklamıştı. Başbakan Angela Merkel, İncirlik’e alternatif olarak “Ürdün olasılıklardan biri” demişti. Alman kamu kanalı ZDF’ye konuşan Savunma Bakanı Ursula Von der Leyen, hafta sonunda Ürdün’e gideceğini ve Kral Abdullah ile konuyu görüşeceğini söyledi.

 
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