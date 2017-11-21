Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105268
ALTIN
163.349
DOLAR
3.9620
STERLİN
5.2437
EURO
4.6480
Celtics 16'da 16 yaptı
Celtics 16'da 16 yaptı
'Herkes voleybolu örnek alsın'
'Herkes voleybolu örnek alsın'
Süper Lig'de son durum: Lider değişmedi
Süper Lig'de son durum: Lider...
Güneş: Bizden beklenen sonucu almak istiyoruz
Güneş: Bizden beklenen sonucu almak...
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde

Amerika bildiğiniz gibi; Bebek katillerine Noel hediyesi

Amerika, PKK katillere verdiği ağır silahları zırhlı araçlarla güçlendiriyor. PKK'nın koruyucu meleği haline gelen Pentagon'un yeni hedefi, PKK'nın hedefinde olan ülkeler...

Amerika bildiğiniz gibi; Bebek katillerine Noel hediyesi

Amerika, PKK katillere verdiği ağır silahları zırhlı araçlarla güçlendiriyor. PKK'nın koruyucu meleği haline gelen Pentagon'un yeni hedefi, PKK'nın hedefinde olan ülkeler...

21 Kasım 2017 Salı 19:43
Amerika bildiğiniz gibi; Bebek katillerine Noel hediyesi

Amerika bildiğiniz gibi; PKK YPG'ye zırhlı araçlar yolluyor

Terör örgütü PKK'nın babası olduğunu kabul eden ABD yönetimi bebek katillerini artık ağır silahlarla donatmaktan çekinmiyor. Yarım asırlık müttefiklerinin gözünün içine baka baka yalan söyleyen Amerika, terör örgütü DEAŞ'la iş birliği yaptığını kabul eden PKK'lı katillere zırhlı araçlar vermeye başladı. Yeni yıla sayılı günler kala, bebek katillerine, Amerikalı katillerden gelen ağır silahların nerede kullanılacağını tahmin etmek hiç de güç değil..


ABD'nin Suriye'nin Deyrizor kentinde DEAŞ'a karşı yürütülen operasyon için terör örgütü YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne yeni silah ve zırhlı araç gönderdiği belirtildi.


Suriye'nin Deryrizor kentinin DEAŞ'tan temizlenmesi için Koalisyon güçlerinin hava desteği ile karadan operasyon yürüten Demokratik Suriye Güçleri'ne ABD ordusunun yeni silah ve zırhlı araçlar gönderdiği belirtildi.

Suriye'deki Kürt sitelerinde yer alan habere göre, ana omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantası YPG'nin oluşturduğu DSG'ye ağır silahların yanı sıra, 120 zırhlı Hummer Jip de gönderildi. YPG'li teröristlerin, teslim aldıkları zırhlı araçlara örgütün flamalarını astığı görüldü.

Anahtar Kelimeler:
AmerikaPKKABDKatil Amerika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terör örgütlerinin ittifakına ABD göz yummuş
Terör örgütlerinin ittifakına ABD göz yummuş
Park ettiği aracının yerini tam 20 yıl sonra hatırladı
Park ettiği aracının yerini tam 20 yıl sonra hatırladı
Plakasına 88 yazdıran adama 6 ay hapis cezası geldi
Plakasına 88 yazdıran adama 6 ay hapis cezası geldi
Alman ordusunda tankların yarısından fazlası hurda olmuş
Alman ordusunda tankların yarısından fazlası hurda olmuş
Amerika'nın yeni hedefi Türk Rus ilişkilerine ekonomik darbe
Amerika'nın yeni hedefi Türk Rus ilişkilerine ekonomik darbe
Amerika, DEAŞ'i gizliyor: Rusya'ya göre ABD iki yüzlü
Amerika, DEAŞ'i gizliyor: Rusya'ya göre ABD iki yüzlü
Irak'ta deprem; Ölü sayısı 400'ü geçti, 6 bin yaralı var
Irak'ta deprem; Ölü sayısı 400'ü geçti, 6 bin yaralı var
Dünyanın en saf taksicisi; İki kıta gezdi, parasını alamadı
Dünyanın en saf taksicisi; İki kıta gezdi, parasını alamadı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim