Amerika çekilirken Münbiç'e Fransız askerleri geliyor...



Fransa, Suriye'de terör örgütü PKK'nın yan örgütü SDG'nin çağrısı üzerine Münbiç'e asker gönderdiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'un Suriye'den çekiliyoruz açıklamasının ardından Fransız askerlerinin Münbiç'e geldiği iddia edildi. Fransız Le Figaro gazetesinde yer alan iddiaya göre, bir terör örgütünün çağrısı üzerine çok sayıda askerin Suriye'ye geldiğini yazdı.

MACRON BUGÜN SÖZ VERMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Kürtlere destek garantisi verdik" dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye açıklaması yaptı. Macron, "Kürtlere destek garantisi verdik. SDG-Türkiye arasında arabulucu rolü oynamak istiyorum" dedi.

MACRON MAVİ BONCUK DAĞITMIŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, "YPG dahil Kürt yetkililere Suriye'nin kuzeyinde istikarar sağlanması için destek sözü verdik. DSG ve Türkiye arasında arabulucu olabiliriz. Fransa ABD ile anlaştı, Menbiç'e asker gönderecek" ifadeleri yer aldı.Fransız Le Parisien gazetesinin haberine göre de Macron, Suriyeli Kürt heyetine Fransız güçlerinin Menbiç'e hızla konuşlandırılacağının garantisini verdi.

Fransa'nın 'Menbiç'e asker gönderme' sinyali, ABD'nin Suriye'den çekileceğini ilan etmesinden hemen sonra geldi.

Öte yandan Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'nin görüşme hakkında bilgi vermek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için yetkilendirildiği açıklandı. Ancak, diplomatik kaynaklar böyle bir görüşmeye randevu verilmesinin imkansız olduğunu belirtiyor.