Amerika çıldırdı, Suriye'nin intikamını elçilerden alıyor

Suriye ve Irak'ta yüzbinlerce insanın ölümüne neden olan ABD, soğuk savaş döneminde bile uygulamadığı yöntemlere başvuruyor. Ankara'da Rus diplomatın katledilmesinin izleri Amerika merkezli FETÖ'ye uzanınca, Washington yönetimi 35 Rus diplomatı sınır dışı ederek, terör örgütüyle işbirliğini gündem değiştirerek örtme çabası içine girdi. Rusya'nın Suriye ve ortadoğuda insiyatifi ele alması Obama yönetimini çılgına çevirirken, Rus diplomatları hedef alan saldırılar öne çıkmaya başladı. Bir yanda terör örgütleri, diğer yanda ABD yönetiminin aynı zamanda başlattığı Rus diplomatlara yönelik saldırıların "Zamanlaması manidar" bulunuyor.
RUS DİPLOMATLARA KÜRESEL SALDIRI
Suriye'de sağlanan ateşkesten rahatsız olan ABD yönetimi, ülkesinde görev yapan Rus diplomatları sınırdışı ederken, Rusya'nın Suriye temsilciliği ikinci kez ağır silahlı saldırıya uğradı. Bu saldırının hemen ardından ise Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Alexander Petroviç gittiği bir lokantada zehirlendi.
BÜYÜKELÇİ'NİN DURUMU İYİ
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Petroviç, Tel Aviv'de bir lokantada akşam yemeği yedikten sonra hastaneye kaldırıldı. Büyükelçinin hastaneye kaldırılma nedeniyle ilgili bilgi verilmedi ancak yoğun bakıma alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
SURİYE'DE İKİNCİ SALDIRI
Rus diplomasisine yönelik saldırılar Suriye'de yeniden kendini gösterdi. Başkent Şam'da bulunan elçilik binası ikinci kez havan topu saldırısına uğradı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Şam Büyükelçiliğine havan topu mermisi atıldığını bildirdi.
Zaharova yaptığı açıklamada, Şam’da silahlı grupların kontrolünde bulunan bölgeden öğleden sonra gelen bir havan topu mermisinin büyükelçilikte bulunan konsolosluk bölümünün girişine yakın bir yere düştüğünü belirtti.
Meydana gelen patlamadan dolayı can kaybı ve yaralanan kimse olmadığını kaydeden Zaharova, büyükelçilikte sadece maddi hasar meydana geldiğini aktardı.
Bu saldırının, aşırıcıların Suriye’de ateşkesi bozmaya yönelik girişimi olduğunu ve bunun engellenmesi gerektiğini ifade eden Zaharova, “Rusya’nın diplomatik misyonuna yapılan bu saldırı kabul edilemez ve kararlı bir şekilde kınanmayı hak ediyor” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün de Rusya'nın Şam Büyükelçiliğine gün içinde iki kez havan topuyla saldırıda bulunulduğunu bildirmişti.
AMERİKA'DA DURUM SOĞUK SAVAŞ'TAN DAHA BETER
Ülkesindeki başkanlık seçimlerini Moskova'nın sabote ederek Hillary Clinton'un kaybettiğini, Trump'ın kazandığını iddia eden Obama yönetimi, Rusya ile soğuk savaş yıllarının politikalarına geri döndü.
ABD, iki Rus temsilciğinin kapatıldığını duyururken 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesi için 72 saat verildi. Rusya'dan yapılan ilk açıklamada ABD'ye aynı şekilde karşılık verileceği belirtildi
ABD Başkanı Barack Obama, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararlarını açıkladı. Bu kapsamda başkent Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendi.
Beyaz Saray, "Rusya'nın Amerikan seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği" ve "Rusya'daki bazı ABD'li diplomatlara taciz" iddiaları kapsamında Obama'nın Moskova'ya karşı aldığı yaptırım kararlarını açıkladı.
Bu çerçevede Obama yönetimi, başkent Washington ve San Francisco'daki Rus elçiliklerinde görevli toplam 35 diplomatın, aileleriyle birlikte 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.
Ayrıca Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşkenin yarına kadar boşaltılması talep edildi.
ABD yönetimi, siber saldırı iddialarıyla ilgili olarak 6 üst düzey Rus yetkilisinin ve 5 Rus kurumunun adını da ilk kez kamuoyuna açıkladı. Adı açıklanan Rus yetkililerden ikisinin Rus istihbaratında, 4'ünün ise Rus askeri istihbaratında çalışan kişiler olduğu belirtildi. Aynı kapsamda Rus askeri istihbaratına materyal temin eden 5 firmaya ilişkin de bilgiler aktarıldı.
Washington ve San Francisco'daki 35 diplomatın sınır dışı kararının Rus yetkililerine iletildiğini açıklayan ABD Dışişleri Bakanlığı da alınan yaptırım kararlarının "seçimlere siber saldırı" ve "Amerikalı diplomatlara taciz" iddialarının karşılığı olduğunu vurguladı.
İlk kez temmuz ayında Demokrat Parti tarafından gündeme getirilen "Rusya bağlantılı siber saldırı" iddiaları kamuoyunda uzunca süre tartışılmıştı. 7 Ekim'de ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, Demokrat Parti kurumlarının ve seçim kampanyalarının siber saldırıya uğramasıyla ilgili olarak Rusya'yı resmen suçlayan bir açıklama yapmıştı.
Önceki hafta Rusya'ya yaptırımlar alınacağını açıklayan Obama, "misliyle karşılık vereceklerini" ilan etmişti.
KREMLİN'DEN SERT AÇIKLAMA: KARŞILIK VERECEĞİZ
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istemesine "mütekabiliyet prensibine" göre karşılık verileceğini ve cevabın ne olacağına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceğini söyledi.
"OBAMA SON İZİNİ BU ŞEKİLDE BIRAKMAK İSTİYOR"
Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, ABD'nin, 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istemesine aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.
Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD'nin "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında Rusya'ya karşı yaptırım kararı almasını "paranoya" olarak nitelendirdi.
Slutskiy, Ria-Novosti ajansına yaptığı açıklamada, "35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istenmesi gerçek bir paranoya belirtisi. Hiçbir kanıt olmadan ve asılsız iddialara dayanarak ülkemize karşı son derece agresif adımlar atılıyor" dedi.
Bu tür kararların mantıklı politikacılarda şok etkisi oluşturduğunu belirten Slutskiy, "Bu kararın tam da Suriye'de barışçıl çözüm için adım atıldığı günde açıklanması sembolik. Galiba Obama tarihteki son izini bu şekilde bırakmak istiyor" ifadelerini kullandı.
Slutsiky, görevi devrecek Washington yönetiminin aldığı kararların iki ülke ilişkilerine ciddi zararlar verdiğini ifade ederek, ilişki düzeyinin Soğuk Savaş döneminden daha düşük olduğunu kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Ombudsmanı Konstantin Dolgov ise, "Bu tür tek taraflı adımlar ilişkilere zarar vermeyi ve gelecekte onarılmasını zorlaştırmayı hedefliyor" dedi.