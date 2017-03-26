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26 Mart 2017 Pazar 11:56

Amerika'da gece kulübü basıldı, 1 ölü 14 yaralı var

Amerika Cincinnati kentinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı, 1 ölü var

Amerika'da gece kulübü basıldı, 1 ölü 14 yaralı var
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Amerika'da gece kulübü basıldı, 1 ölü 14 yaralı var


Amerika'da terörist saldırıların önüne geçilemiyor. Ohio'da bir gece kulübünü basan silahlı saldırgan ateş açtı. Görgü tanıkları saldırı sırasında 1 kişinin öldüğünü 14 kişinin yaralandığını duyurdu. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. ABD'nin Ohio eyaletinde yer alan Cincinnati kentinde bir gece kulübünde ateş açıldı. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, en az 14 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, yerel saatle 02.00 civarında, Cameo adlı gece kulübünde yaşandı.

KULÜPTE YÜZLERCE KİŞİ BULUNUYORDU

Görgü tanıkları, bir kişinin kulüpte bulunanlara ateş açtığını ifade ediyor. Olay yerine çok sayıda ambulans intikal etti. Cincinnati polis yetkilisi Paul Neudigate, birçok yaralının durumunun ciddi olduğunu bildirdi: "Olay sırasında kulüpte yüzlerce kişi bulunuyordu. Çok sayıda yaralanının olduğu korkunç bir gece yaşıyoruz. Soruşturma birimlerimiz için uzun bir gece olacak."
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