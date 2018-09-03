Amerika'da silahlı saldırı; 10 kişi vuruldu
Silahlı saldırıların eksik olmadığı Amerika'da korkunç olay. San Sernadio'da bir binada düzenlenen saldırıda en az 10 kişinin öldüğü bildiriliyor.
Bir apartmanın ortak alanında oyun oynayanlara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 10 kişi yaralanırken, yaralılardan üçünün sağlık durumu kritik.
Saldırının neden ve kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmezken, silahlar da bulunamadı. Yan apartmanda yaşayan bir görgü tanığı, 15-20 el silah sesi duyduğunu belirtti.