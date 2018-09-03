Amerika'da silahlı saldırı; 10 kişi vuruldu

Silahlı saldırıların eksik olmadığı Amerika'da korkunç olay. San Sernadio'da bir binada düzenlenen saldırıda en az 10 kişinin öldüğü bildiriliyor.

Bireysel silahlanma tartışmaları tam gaz devam ederken, bir apartmanda düzenlenen saldırıda en az 10 kişinin öldürüldüğü iddia ediliyor. ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'ndeki San Bernadino'da bir apartmana düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da olduğu 10 kişi silahla vuruldu.

Bir apartmanın ortak alanında oyun oynayanlara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 10 kişi yaralanırken, yaralılardan üçünün sağlık durumu kritik.

Saldırının neden ve kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmezken, silahlar da bulunamadı. Yan apartmanda yaşayan bir görgü tanığı, 15-20 el silah sesi duyduğunu belirtti.

