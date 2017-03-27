﻿
DIŞ HABERLER:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Mart 2017 Pazartesi 10:47

Amerika'da, tayt giydiği için kız çocukları uçağa alınmadı

İki kız çocuğunun tayt giydiği gerekçesiyle uçağa alınmaması yeni bir tartışmayı başlattı. ABD'nin en büyük hava yolu şirketi UA, kız çocuklarının kurallara uymadığını iddia etse de, ayrımcılık tartışmaları gündeme damgasını vurdu

Amerika'da, tayt giydiği için kız çocukları uçağa alınmadı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Amerika'da, tayt giydiği için kız çocukları uçağa alınmadı

Amerika'da iki kız çocuğunun tayt giydiği için uçağa alınmaması tartışma konusu oldu.

Amerika'nın en büyük havayolu şirketlerinden United Airlines, tayt giyen iki kız çocuğunun uçağa binmesine izin vermedi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Minneapolis'e gidecek olan iki kız çocuğu, kıyafetlerinin "uygun olmadığı" gerekçesiyle uçağa alınmadı.

Havayolu şirketi yetkilisi, "United pass" bileti sınıfındaki yolculardan kıyafetlerini değiştirmelerini ya da taytlarının üstüne elbise giymelerini istedi.

Tayt giyen başka bir yolcu ise kıyafetini değiştirdikten sonra uçağa binebildi.

Sosyal medyada havayolu şirketine tepkilerin artmasının ardından, United Airlines, uçağa alınmayan yolcuların kıyafetlerinin seyahat ettikleri bilet sınıfının "kıyafet kurallarına uymadığı" açıklamasında bulundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de diskotekte patlama, 32 yaralı var İngiltere'de diskotekte patlama, 32 yaralı...
Amerika'da gece kulübü basıldı, 1 ölü 14 yaralı var Amerika'da gece kulübü basıldı, 1 ölü 14...
Amerika, Irak ve Suriye'de Kürdistan kuruyor Amerika, Irak ve Suriye'de Kürdistan kuruyor
Almanya oy vermeye başlıyor Almanya oy vermeye başlıyor
Saatlerinizi ileri almayı unutmayın Saatlerinizi ileri almayı unutmayın
Sınırı kapattılar Sınırı kapattılar
Yukarı Çık

İngiltere'de diskotekte patlama, 32 yaralı...
İngiltere’nin Wirral bölgesinde bir dans stüdyosunda meydana gelen patlamanın terörist bir saldırı olmadığı...

Haberi Oku