



Amerika, Irak ve Suriye'de Kürdistan kuruyor

KÜRT PARTİLERİ NE DÜŞÜNÜYOR?

ENKS: KÜRTLER, TOPRAKLARINDA ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMALI

ENKS: IRAK KÜRDİSTANI DİĞER BÖLGELERİN MERKEZİ OLACAK

Türkiye sınırında yeni bir devlet kurmaya hazırlanan Amerikan yönetiminin bu konuda Irak ve Suriye'de bazı Kürt gruplarla anlaştığı iddia ediliyor.'te bugün yayınlanan habere göre Amerikan yönetiminin Suriye ve Irak'ta kurulmasını hedeflediği büyük Kürt devleti için hangi örgütlerle anlaşmaya vardığı tam olarak bilinmiyor. Aynı haber sitesine konuşan Irak ve Suriye'deki Kürt partiler bu iddiayı kabul etmese de, CIA kontrolündeki silahlı Suriye unsurlarının bu hedef doğrultusunda savşatığını kabul etmesi dikkat çekiyor.Suriye kaynaklı bir haber sitesi, ABD'nin Irak ve Suriye'de büyük bir Kürt devleti kurulması yönünde çeşitli Kürt gruplarla anlaştığı iddia edildi. Sputnik'in ulaştığı bölgedeki Kürt partileri ise, iddiayla ilgili olarak farklı açıklamalarda bulundu.Inside Syria Media Center adlı haber portalinde yayımlanan yazıda, ABD'nin Suriye topraklarında özerk bir Kürdistan kurulması konusunda Kürtlerle anlaştığı iddia edildi. Söz konusu anlaşmanın Rakka ve Tabka'nın geri alınmasının hemen ardından yürürlüğe gireceği öne sürüldü.İddiaya göre, Suriye'nin yanı sıra Amerikalılar, IŞİD'in yenilgiye uğratılması ve Suriye'nin yıkılmasının ardından Suriye ve Irak topraklarında kurulacak yeni büyük Kürdistan devletinin sınırlarını da çizdi. Yazıda, Washington'un Kürtleri, IŞİD'i yenebilecek tek güç olarak gördüğü de belirtildi.İddiayı Sputnik'e değerlendiren Suriye Kürt İlerici Demokratik Partisi Yöneticisi Mustafa Hanifi, iddianın gerçeği yansıtmadığını savundu. Hanifi, ABD'nin önceliğinin IŞİD'le mücadele olduğunu, Kürtlerle de bu kapsamda ortak hareket ettiğini söyledi.Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) yöneticisi Müslim Mihemed ise ABD'nin öteden beri Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında Kürt devleti kurmayı arzuladığını savundu.Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-S) Politbüro üyesi ve ENKS yöneticisi Müslim Mıhemed ise, ABD'nin bu konuda bir projesi olduğunu savundu: "Biz ENKS ve PDK-S olarak şöyle düşünüyoruz; ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi, 'Kürdistan devleti'ni de kapsıyor. ABD'nin Suriye ve Irak'ta Kürt devleti kurması ihtimali vardır. Bunun olması, projenin sahibi olan ABD'ye bağlıdır. Bize göre ülkede bir proje uygulanacaksa, tüm Kürtlerin hakkı olmalı. Tüm Kürtleri kapsamıyorsa, Kürt devleti olamaz."Biz, Kürtlerin haklarına kavuşmasından yanayız. Kürtlerin kendi topraklarında özgürlüğe kavuşması lazım. Hem Suriye'de hem de Irak Kürdistan Özerk Bölgesi'nde. ABD'nin projesinde Kürtlerin hakkı vardır. ABD'nin Kürtleri sevip sevmemesi meselesi değil, bu onların projesinde bulunan bir konu. Irak Kürdistan Özerk Bölgesi'nde bu yıl içinde referandum olacak ve bağımsızlık ilan edilecektir."Irak Kürdistanı, diğer bölgerein merkezi olacak, Kürt bölgelerine destek olacaklar. Fakat bugün Suriye'nin kuzeyinde de Kürtlerin haklarına kavuşmasına yönelik zemin mevcut. Bizden istenen şeyse, Kürtler olarak bu projeyi desteklememizdir." KAYNAK: Sputnik