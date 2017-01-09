Amerika, sınırlarımızda ateşle oynuyor: 110 yıl önceki gibi

YENİ BİR TAŞNAKÇI YAPILANMA

IŞİD DİYE GELDİLER, HEDEFLERİ BAŞKA

Amerika, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında, Türkiye'yi kasıp kavuran, Taşnakçı terör örgütü benzeri yeni bir yapılanmanın tohumlarını Suriye'de atıyor. Terör örgütü PKK'dan Türkiye sınırları içinde umduğunu bulamayan Pentagonlu katiller, Suriye'de onbinlerce kişiden oluşan silahlı ordu kuruyor. Amaçları daha kanlı çatışmaları tezgahlamak.Ermeni terör örgütü ASALA'nın ortadan kaybolmasının hemen ardından ortaya çıkan PKK, batılı güçlerin istediğini yerine getirmekte zorlanınca, komşu Suriyeli kürtleri organize eden ABD, hem Suriye hem de Türkiye'de kanlı tezgahlar peşinde. Türk - Kürt çatışması çıkarmayı hedefleyen kaos planının içinde çok sayıda işbirlikçi aktör bulunuyor. Irak'ta bulunan üslerden de Suriye'deki PKK'lı teröristlere silah desteği yapılıyor. Irak'taki gibi Kuzey Suriye'de de yeni bir askeri yapılanma başladı. IŞİD'den kurtarılan bölgelere PYD-PKK unsurları yerleştiriliyor. Buralardaki Türkmen ve Arap nüfus da göç ettiriliyor.ABD özel kuvvetlerinin de Tişrin Barajı'ndaki üste bulunduğu açıklandı. ABD, Suriye'de Ayn El-Arap'ın (Kobani) güneyinde ikinci bir askeri hava üssü de inşa etti. Yine Haseke kırsalındaki Rumeylan Hava Üssü ve Fırat üzerindeki Tişrin Barajı yanında üssü var. ABD buralarda PKK militanlarına askeri malzeme yardımı yapıyor.Mehmetçik, Suriye ve Irak’ta PKK’ya darbe vururken, Türkiye ile müttefik olan Amerika’nın terör örgütlerini eğittiği ortaya çıkmıştı. Afrin’deki yeni görüntüler gerçeği gözler önüne seriyor.Afrin kent merkezinde çekilen fotoğraflar Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan tarafından yayınlandı.Yavuzaslan ''Terör yuvası Afrin, Danimarka, Fransa, Norveç, Belçika, Almanya, İngiltere, İsrail, Almanya, Kanada ile Brazilya'dan gelen yabancılarla dolu. Bunların bir çoğu paralı savaşçı ve eski asker. Terör yuvasının komutası ise Amerikalılarda'' dedi.Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre, bölgede örgütün en fazla militanının sınır komşumuz Afrin'de olduğu ve bu sayının 15 bine ulaştığı bildirildi.ABD, Menbiç başta olmak üzere Rakka hattında ve PKK'lıların kamplarında konuşlanmış durumda. ABD'li askerler ise lojistik desteğini İncirlik Üssü'nden sağlıyor. Barack Obama'nın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk da Suriye ziyaretlerinde önce İncirlik Üssü'ne gelip daha sonra Suriye'ye geçmişti. Suriye Afrin'de PKK adına ‘terör akademisi' kurulduğu, birçok ülkeden gelen teröristlerin bu kampta ABD'li askerler tarafından eğitildiği belirlendi.