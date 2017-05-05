Amerika, Ankara'nın tüm itirazlarına rağmen PKK'lı katillerin bölgedeki ortağı haline geldi. PKK'lı teröristlerle kolkola dolaşan ABD askerlerinin komutanlarıyla Türk subaylarının nasıl işbirliği yapacağı ise merak konusu oldu...

Amerika terör örgütü PKK'ya 22 TIR silah gönderdi

TÜRKİYE VURDU, AMERİKA SİLAH DESTEĞİ VERDİ

Bebek katillerinin bölgede hamisi kesilen Amerika, PKK'ya yönelik silah ve mühimmat yardımlarını en üst düzeye çıkardı. Türkiye'nin nasıl bir karşılık vereceği henüz bilinmeyen yardımların örgüte doğrudan Irak üzerinden ulaştırıldığı ortaya çıktı.Türk savaş uçaklarının Suriye'nin Karaçok bölgesindeki PKK hedeflerini vurmasının hemen ardından terör örgütüne 22 TIR silah, mühimmat ve araç desteği sağladı.Terör örgütüne silah, mühimmat ve eğitim desteği veren ABD'nin, Türkiye'nin sınır ötesi önleyici müdahalesinden sonra PYD/PKK'ya desteğini arttırması dikkati çekiyor. Karaçok ve Irak'ın Sincar bölgesindeki PKK hedeflerini vurmasının ardından terör örgütünün, sınır hattındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarını hedef alan saldırılarında Amerikan yapımı TOW füzesi kullandığı ortaya çıkmıştı.Geçen aylarda ABD, terör örgütünü çoklu roket atar rampaları, 80 ve 120 milimetre havan, MK19 bomba atar, M4 Cabrine ve M16 piyade tüfekleri ile Humwee tipi askeri araçlar ve Cougar tipi zırhlı personel taşıyıcılarla desteklemişti.ABD, Türkiye'nin çeşitli kez talep etmesine rağmen satmaya yanaşmadığı FGM-148 Javelin tank savar füzelerini de terör örgütüne sağlıyor.ABD'nin Suriye'de müttefik olarak nitelediği PYD/PKK militanları, ülke genelinde "SDG" adını kullanıyor.