Türkiye ile ABD arasında son üç yıldır devam eden Suriye krizinde, Pentagon'un Ankara'ya verdiği sözlerin tamamen yalandan ibaret olduğu ortaya çıktı. ABD, Terör örgütü PKK ile Menbiç'te kontrolü sağladığını duyurdu. Menbiç'te Suriye askerlerinin de bulunduğu açıklanmıştı.

Amerikan askerleri Menbiç'te: ABD sözünü yuttu

Türkiye'ye terör örgütü PKK'nın işgali altında bulunan Menbiç'in boşaltılacağı yolunda defalarca söz veren ABD yönetimi, Ankara'yı kandırmayı, PKK ile kol kola görünmeyi tercih etti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan Menbiç'le ilgili son dakika açıklaması geldi.Yapılan açıklamada az sayıda ABD askerlerinin Menbiç'in içinde ve etrafında konuşlandığı belirtildi. Pentagon, ABD askerlerinin Menbiç'te bulunmasının DEAŞ'ın bölgeden tamamen temizlendiğinin açık göstergesi olduğunu ve tüm güçlerin DEAŞ ile mücadeleye odaklanması gerektiğini ifade etti.Öte yandan ne kadar ABD askerinin Menbiç'te bulunduğu ise açıklanmadı.