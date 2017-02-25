Amerikan silahları PKK'nın eline nasıl ulaştı?

O F-16 AMERİKAN FÜZESİ İLE Mİ VURULDU?

CENTOM VERDİĞİ SİLANLARI SERGİLEDİ

SINIRIMIZDA DÜZENLİ ORDU KURUYOR

Terör örgütü PKK'yı Suriye kolu PYD - YPG üzerinden silahlandıran Amerika, bu yardımı gizleme gereği duymuyor. Türkiye ile aynı ittifak içinde yer almasına rağmen, PKK'nın eline ısı duyarlı füze vermekten bile çekinmeyen ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yürütülen silah dağıtma işlemi aleniyet kazandı.Geçtiğimiz yıl aralık ayının 12'sinde Diyarbakır havalimanına inişe geçtiği sırada düşen Türk yapımı F-16 savaş uçağının da Amerikan yapımı füze ile düşürüldüğü iddiaları tartışırken CENTOM'un terör örgütüne bu tür silahlar da verdiği ortaya çıktı. Örgütü zırhlı araçlar, tanksavar ve hava savunma sistemleri ile donatan ABD yönetimine "DEAŞ'in elinde uçak ya da helikopter mi var, DEAŞ'in zırhlı birliklerinden korunmak için mi bu ağır silahlar veriliyor" sorusu henüz yöneltilmedi..Suriye’nin kuzeyinde yapılan silah ve ekipman yardımlarının fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştıABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM)'un paylaşımlarında, ilk eğitimlerini aldığı iddia edilen Arap savaşçılara Rus yapımı AK-47 kalaşnikof marka tüfekler dağıtılırken çekilen fotoğraflar görülüyor.PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Arap kolundan olduğu iddia edilen kişilerin fotoğraflarını da paylaşan CENTCOM, çoğunluğunun küçük yaşlarda olduğu görülen genç kızların fotoğraflarının altına “Kuzey Suriye’de bir eğitim kampında birinci sınıf profesyonelce eğitilmiş kadın savaşçılar” notunu düştü.CENTCOM’un paylaştığı fotoğraflarda dağıtılan ve eğitim verilen silahların Rus kalaşnikofları olması dikkat çekti.ABD uzun zamandır PKK’nın Suriye kolu PYD ve onun askeri kanadı YPG’ye hava desteği verdiğini kabul etse de örgüte silah ve mühimmat vermediğini iddia ediyor.Sadece SDG şemsiyesi altındaki Suriye Arap Koalisyonuna silah ve ekipman verdiğini savunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) geçen ay SDG’nin Arap koluna zırhlı silah verdiğini duyurmuş ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay John Dorrian "bu araçlardan PYD/PKK’nın da faydalandığını" itiraf etmişti.ABD’nin PYD/PKK’ya verdiği destek Ankara ile Washington arasındaki ipleri germeye devam ederken, CENTCOM Komutanı Orgeneral Joseph Votel’in dün Suriye’nin kuzeyinde yer alan ve örgütün önemli üslerinden biri olan Kobani’yi ziyaret ettiği bildirilmişti. Votel ile ABD'nin DEAŞ Karşıtı Koalisyon Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün, daha önce de birçok kez Suriye'nin kuzeyindeki PYD/PKK kamplarını ziyaret ettiği biliniyor.