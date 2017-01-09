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09 Ocak 2017 Pazartesi 22:46

Atina'da Rus diplomat ölü bulundu

Rusya'nın Atina Konsolosi Andrei Malanin evinde ölü bulundu. 55 yaşındaki Malanin'in ölüm sebebi henüz belirlenemezken yakınlarının sabah saatlerinden itibaren kendisine ulaşamadığı öğrenildi.

Atina'da Rus diplomat ölü bulundu
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Atina'da Rus diplomat ölü bulundu


Son dönemde Rus diplomasisini hedef alan saldırılar ve kuşkulu ölümlere bir yenisi  daha eklendi. Rusya'nın Atina Konsolosi Andrei Malanin evinde ölü bulundu. 55 yaşındaki Malanin'in ölüm sebebi henüz belirlenemezken yakınlarının sabah saatlerinden itibaren kendisine ulaşamadığı öğrenildi.

Rusya’nın Atina Büyükelçiliği ise Rus konsolos Andrey Malanin’in kaldığı apartmanda ölü bulunduğunu doğruladı.

Protothema’nın haberine göre bu sabah işe gelmeyen ve telefonlara cevap vermeyen 55 yaşındaki Rus konsolos, başkent Atina’nın merkezindeki apartmanında ölü bulundu. Malanin’in iş arkadaşlarının polisle birlikte konsolosun evine geldiği ve kapının içeriden kilitli olduğu ifade edildi. Konsolosun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, gazetecilere konuşan bir polis kaynağı Malanin'in ölümünün doğal sebeplerden kaynaklandığını söyledi.
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