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20 Mart 2017 Pazartesi 07:38

Avrupa'daki Türklere gidin dedi

 Fransız Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen'in yeğeni Marion, dedesiyle teyzesini aratmadı.

Avrupa'daki Türklere gidin dedi
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Avrupa'daki Türklere gidin dedi
   Fransız Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen'in yeğeni Marion, dedesiyle teyzesini aratmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'da yaşayan Türklere yönelik sözlerine Twitter üzerinden cevap verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Eskişehir'deki bir toplu açılış töreninde Avrupa'daki vatandaşlara seslenmiş, "Yaşadığınız yerler artık sizin sılanızdır. Oralara sıkı sahip çıkın. Üç değil beş çocuk yapın. Avrupa'nın geleceği sizsiniz" demişti.Le Pen, Twitter hesabından söz konusu haberi paylaşarak, "Sevgili Erdoğan, Avrupa'daki Türklerin geleceği, Türkiye'dedir" notunu düşerek bir skandala imza attı.Göçmen ve İslam karşıtı politika yürüten yeğen Le Pen, 2012 yılında partisinden milletvekili seçilerek, ülke tarihinin en genç milletvekili olmuştu.Le Pen, 2015'te bölgesel seçimlerde aday olduğu Provence- Alpes-Cote d'Azur'da seçimi kaybetmişti.(Habertürk)
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