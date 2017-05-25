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25 Mayıs 2017 Perşembe 00:47

Azez'e canlı bomba saldırısı, 5 ölü var

Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Azez ilçe merkezinde DEAŞ'yı teröristler tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Azez'e canlı bomba saldırısı, 5 ölü var
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Azez'e canlı bomba saldırısı, 5 ölü var


Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Azez ilçe merkezinde DEAŞ'yı teröristler tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Azez ilçe merkezinde, DEAŞ'lı teröristlerce gece saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Caddede meydana gelen şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. Saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralananlar sahra hastanesinde tedaviye alındı.


 
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Azeze Canlı Bomba
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