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Binlerce TIR silaha PKK'lı teröristlerden teşekkür dansı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PKK/YPG, ABD'nin Suriye'deki en üst düzey generali olan Paul Funk'ı, Haseke'de ağırladı. Terör örgütü mensuplarının halk oyunları gösterileri sergilendiği organizasyonu Funk çayını yudumlayarak izledi..

Binlerce TIR silaha PKK'lı teröristlerden teşekkür dansı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PKK/YPG, ABD'nin Suriye'deki en üst düzey generali olan Paul Funk'ı, Haseke'de ağırladı. Terör örgütü mensuplarının halk oyunları gösterileri sergilendiği organizasyonu Funk çayını yudumlayarak izledi..

24 Eylül 2018 Pazartesi 08:35
Binlerce TIR silaha PKK'lı teröristlerden teşekkür dansı

Binlerce TIR silaha PKK'lı teröristlerden teşekkür dansı 

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PKK/YPG, ABD'nin Suriye'deki en üst düzey generali olan Paul Funk'ı, Haseke'de ağırladı. Terör örgütü mensuplarının halk oyunları gösterileri sergilendiği organizasyonu Funk çayını yudumlayarak izledi..

Suriye'ye binlerce tır silah gönderen ABD, YPG/PKK ile sıkı ilişkilerini korumaya devam ediyor. Türkiye'nin baskılarına rağmen YPG ortaklığından vazgeçmeyen Washington yönetimi, YPG üslerine yeni bir ziyaret daha gerçekleştirdi. ABD'nin Suriye'deki en üst rütbeli Generali olan Paul Funk, Haseke'ye gitti.

ÇAYINI YUDUMLAYARAK İZLEDİ

Takvim gazetesinin haberine göre Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'nin yöneticileri tarafından karşılanan ABD'li komutana özel bir organizasyon düzenlendi. Funk'ın heyetine yapılan izzet ve ikramın ardından örgüt mensupları ABD'li generale çeşitli halk oyunları gösterileri sundu. Gösterileri çayını yudumlayarak izleyen Funk'ın eğlence sırasında oldukça keyifli olduğu gözlerden kaçmadı.
 

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