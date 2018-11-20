Brezilyalı pilot, Mekke semalarında Müslüman oldu

Brezilyalı bir pilot, Mekke üzerinde uçarken Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu. Çekilen video, binlerce kişi tarafından izlendi..

Dünya, uçuş sırasında Müslüman olan Brezilyalı pilotu konuşuyor. Hangi havayolunda çalıştığı açıklanmayan pilot Amalo, Mekke semalarında Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Amalo’nun Müslüman olduğu anları kameraya çeken kokpitteki bir arkadaşı, “Brezilya'dan pilot Amalo ile birlikteyiz. Kendisi uçuşumuzda şahadet getirecek” dedi.

18 bin feet yükseklikte çekilen video, binlerce kişi tarafından izlendi.