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Brüksel'de elçiliğimize saldırı: Belçika polisi oralı bile olmadı

Afrin'de silahlarını kıyafetlerini bile atarak kaçan PKK'lı teröristlerin Avrupa'daki yandaşları çıldırdı. Türk elçilik binalarını hedef alan PKK'lıların son hedefi Brüksel temsilciliğimiz oldu.

Brüksel'de elçiliğimize saldırı: Belçika polisi oralı bile olmadı

Afrin'de silahlarını kıyafetlerini bile atarak kaçan PKK'lı teröristlerin Avrupa'daki yandaşları çıldırdı. Türk elçilik binalarını hedef alan PKK'lıların son hedefi Brüksel temsilciliğimiz oldu.

25 Mart 2018 Pazar 22:24
Brüksel'de elçiliğimize saldırı: Belçika polisi oralı bile olmadı

Brüksel'de elçiliğimize saldırı: Belçika polisi oralı bile olmadı

Terör örgütü Suriye ve Irak'ta TSK'nın önünde kaçacak delik ararken, örgütün Avrupa'daki yandaşları ağır yenilgi karşısında çılgına döndü. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Türk büyükelçilik binası, terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğradı. Belçika polisinin müdahale etmediği saldırı sonrası sadece tutanak tutulması dikkat çekti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu düşünülen 10-12 kişilik bir grup, sabah saatlerinde Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği ve Başkonsolosluk binalarının ön cephesine kırmızı renkte boyalar atarak saldırı gerçekleştirdi.

AA'nın haberine göre, saldırının ardından polis ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve tutanak tuttu.

Büyükelçilik ve Başkonsolosluk binaları olayın ardından temizletildi.

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