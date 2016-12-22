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22 Aralık 2016 Perşembe 11:21

Büyükelçi Karlov, son yolculuğuna uğurlanıyor

Ankara'da bir suikaste kurban giden Rusya'nan Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Moskova'da düzenlenen devlet töreniyle son yolcuğuluna uğurlanıyor.

Büyükelçi Karlov, son yolculuğuna uğurlanıyor
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Büyükelçi Karlov, son yolculuğuna uğurlanıyor


Ankara'da bir suikaste kurban giden Rusya'nan Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Moskova'da düzenlenen devlet töreniyle son yolcuğuluna uğurlanıyor.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından bugün Moskova'da cenaze töreni düzenlendi

Karlov için ilk tören Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Törene Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katıldı.

Törende konuşma yapan Lavrov, Karlov'a "kahraman" ünvanı verildiğini belirterek, heykelinin dikilmesi için teklifte bulunduklarını ifade etti.

Karlov'un cenaza töreni Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenecek. Buradaki törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katılacak.

Putin, Karlov'un cenaze törenine katılmak için yıllık basın toplantısını ertelemişti.

Karlov'un naaşı Salı günü Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen devlet töreniyle uğurlanmıştı.
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