Avusturya'da bir grup ırkçı Viyana'da Türk Büyükelçiliği çatısına çıkarak tahrik kokan eylem yaptı. Elçilik çatısına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve vatandaşlarımızı hedef alan sloganlar yazıldı

Büyükelçiliğimize ırkça saldırı: Hakaret dolu pankart astılar

Türkiye'yi hedef alan ırkçı saldırılar Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor. Viyana'daki Türk Büyükelçiliği'nin çatısına çıkan bir grup, açtıkları pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını hedef aldıTürkiye'nin Viyana Büyükelçiliği binasının çatısına çıkan bir grup, "Erdoğan, Türklerini yurduna götür" yazılı pankart açarak, resmen Türk toprakları olarak kabul edilen Büyükelçiliğine saldırı düzenledi.Viyana'da Türk Büyükelçiliği binasının çatısına yan apartmandan geçen aşırı sağcı Avusturya Kimlik (Identitre Bewegung) Hareketi mensubu kişiler, elçilik binasının ön cephesine Avusturya'nın eski komutanlarından Prens Eugen'in siluetinin bulunduğu, üzerinde "Erdoğan, Türklerini yurduna götür" yazılı pankart açtı.Elçilik çalışanlarının müdahalesi ile derhal olay yerinden uzaklaştırılan saldırganlar, çektikleri fotoğrafları kendi internet sitelerinde paylaştı.Viyana Büyükelçilik güvenlik birimlerinin olaya müdahale etmediği görülürken, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı binada, soruşturma devam ediyor.