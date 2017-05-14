Canlı yayında soyunarak koca arayan gelin adayları

EVLİLİK PROGRAMINA TÜRK KIZI DA KATILDI

Evlilik programlarında Alman RTL2 kanalı çok tartışılacak bir ilke imza attı. Programda evlenmek isteyenlerin çırılçıplak soyunması ilk hafta rekor izleyici kitlesini ekran başında topladı. İzleyenleri şoke eden programda gelin ve damat adaylarına evlilik teklifleri yağıyor.Alman televizyon kanalı RTL2'de geçtiğimiz hafta yayına başlayan ilk çıplak flört programı "Nacked Attraction Dating" 1,4 milyon kişiyi ekrana çekmişti. İkincisi 15 mayıs Pazartesi akşamı saat 22.15’de başlayacak olan programın reyting rekoru kırması bekleniyor.Bir haftadır Alman basının gündemine oturan programda erkek, kadın adayların tamamen çıplak ekrana gelmesiyle vücutların ayrıntılı sergilenmesi izleyenleri adeta şok etmişti. Yarışmaya geçtiğimiz hafta Türk aday Sibel de katılmiştı. Pazartesi akşamı yine başka bir Türk adayın yarışıp, yarışmayacağı merak ediliyor. Flört programın ikinci bölümünde reyting sayısın 2 milyonu geçmesi tahmin ediliyor.