Çin'den Türkiye'ye yeni destek açıklaması



Amerika'nın ekonomik savaş ilan ettiği Türkiye'ye karşı Çin, yeni bir destek açıklaması ile Ankara'ya moral verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Vang, görüşmede, Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği, istikrarı ve ekonomisini korumak için sarf ettiği çabaları desteklediklerini bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından, görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın mevcut durum hakkında derinlemesine fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

"Türkiye'nin çabalarını destekliyoruz"

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, telefon görüşmesinde, Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği, istikrarı, ekonomisi ve sosyal gelişimini korumak için sarf ettiği çabaları desteklediklerini söyledi.



Wang Yi, Çin tarafının, Çin-Türkiye Stratejik İşbirliği ilişkisinin gelişmesine ivme kazandırma konusunda prensip bir tutum sergilediğini belirtilerek, "Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği, istikrarı, ekonomisi ve sosyal gelişimini korumak için sarf ettiği çabaları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk milletinin dayanışma içinde, geçici zorlukların üstesinden geleceğine ve istikrarlı bir şekilde gelişme sağlayacağına inandıklarını belirten Wang Yi, Çin'in, Türkiye ile gelişmekte olan ülkeler ve yükselen ekonomilerin meşru haklarını korumaya hazır olduklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu: Türkiye sınamaların üstesinden gelecek



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Türkiye'nin mevcut durumu ve tutumu konusunda mevkidaşı Wang Yi'yi bilgilendirerek, Türkiye'nin mevcut sınamaların üstesinden geleceğini vurguladı.

Türkiye'nin, Çin ile stratejik diyaloğunu kuvvetlendirmeye hazır olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, " Türkiye'nin Çin ile karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğini daha da derinleştirmeyi umuyoruz. Kuşak ve Yol inisiyatifine daha aktif bir şekilde katılacağız." değerlendirmesinde bulundu.