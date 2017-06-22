DAEŞ, tarihi camiyi havaya uçurdu; Kadir Gecesi görülmemiş saldırı

Sözde İslam Devleti kuran terör örgütü DAEŞ, Irak'ın Musul kentinde tarihi Büyük Nuri Camii'ni bombalarla havaya uçurdu.Terör örgütü DAEŞ'ın Irak'ın Musul kentinde bulunan tarihi Büyük Nuri Camisi ile birlikte El Hadba minaresini havaya uçurduğu bildirildi. Musul Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli Korgeneral Abdulemir Yarullah tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Güçlerimiz 50 metre uzaklıktayken terör örgütü DAEŞ, Musul'daki tarihi Büyük Nuri Camii ve onun Minaresini patlatarak havaya uçurdu." ifadesini kullandı.Söz konusu DAEŞ'ın eylemini "Büyük suç" olarak nitelendiren Yarullah, güvenlik güçlerinin camiye doğru ilerlemesinin sürdüğünü aktardı. Büyük Nuri Camisi, 6.Hicri yılında Nürettin Zengi tarafından yapılmıştı. Nuri Camisi, Emevi camisinden sonra ikinci cami olarak inşa edilmişti. Daha önce bir kaç defa restorasyondan geçen Nuri Camisi son olarak 1944 yılında restore edilmişti. Cami ve minaresi, Musul'da en büyük tarihi eser olarak biliniyor.