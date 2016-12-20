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20 Aralık 2016 Salı 20:40

Erbil'de iki şiddetli patlama; çok sayıda ölü ve yaralı var

İran'lı muhalif Kürt partisi İKDP'nin Erbil'de bulunan karargahına yönelik bombalı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor

Erbil'de iki şiddetli patlama; çok sayıda ölü ve yaralı var
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Erbil'de iki şiddetli patlama; çok sayıda ölü ve yaralı var



İran'da son iki yıldır siyasi ve askeri faaliyet yürüten İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (İKDP), Irak’ın Erbil iline bağlı Koye ilçesinde yer alan karargahı önünde iki patlama meydana geldiği, patlama sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu bildirildi.

Halit Azizi liderliğindeki İKDP Politbüro Üyesi Kemal Kerimi, yaptığı açıklamada, "İKDP'nin liderlerinden Dr. Abdurrahman Kasımlo'nun doğum günü kutlaması için yapılan etkinlikten dışarı çıkarken, hemen kapının önünde art arda iki patlama meydana geldi." dedi.

Patlamanın nasıl gerçekleştirildiğine dair ellerinde henüz net bir bilginin olmadığını belirten Kerimi, "İki patlama sonucu bazı arkadaşlarımız hayatını kaybederken bazıları da yaralandı. Ancak şu anda ölü sayısı hakkında bilgi veremiyoruz." diye konuştu.

Kerimi, yaralı İKDP'lilerin Koye ve Erbil hastanelerine sevk edildiğini aktararak, karargah önündeki güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını ifade etti.

Koye'deki karargah hem siyasi hem de askeri olup, İKDP yöneticileri ve aileleri de burada ikamet ediyor.

İran'a muhalif İKDP, son iki yıldır ülkenin iç kesimlerinde siyasi ve askeri faaliyetler yürütmeye başlamıştı.
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