Flaş Flaş Flaş: ABD Başkanı Trump açıkladı, Suriye'den çekileceğiz

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'den yakında çekileceklerini açıkladı. Trump'ın bu açıklaması Suriye'de ABD'ye güvenerek binlerce teröristini kaybeden terör örgütü PKK çevrelerinde şoke etkisi yarattı. Ortadoğu'da 7 trilyon dolarlık savunma ve silahlanma bütçesi harcadıklarını söyleyen Trump "Suriye sahasından çok çok çok yakın bir zamanda çıkacağız" sözleri dikkat çekti.

ABD yönetiminde yaşanan yönetim kargaşası yüzünden açıklamanın niteliği henüz netleşmedi..konuşmasında "Suriye konusuyla artık başkalarının ilgilenmesine fırsat veriyoruz" dediği bildiriliyor.

CNN İnternational'da flaş haber olarak geçen açıklamanın detayları henüz belli değil. ABD, daha önce de Irak'ta Barzani ve Talabani güçlerini yüz üstü bırakarak geri çekilmiş, Saddam döneminde on binlerce kişinin öldürülmesinin yolunu açmıştı.