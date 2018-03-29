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Flaş Flaş Flaş: ABD Başkanı Trump açıkladı, Suriye'den çekileceğiz

Terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın patronu ABD Suriye'den çekileceğini açıkladı. Trump tarafından yapılan açıklama henüz CENTKOM ve Pentagon tarafından teyit edilmedi.

Flaş Flaş Flaş: ABD Başkanı Trump açıkladı, Suriye'den çekileceğiz

Terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın patronu ABD Suriye'den çekileceğini açıkladı. Trump tarafından yapılan açıklama henüz CENTKOM ve Pentagon tarafından teyit edilmedi.

29 Mart 2018 Perşembe 22:06
Flaş Flaş Flaş: ABD Başkanı Trump açıkladı, Suriye'den çekileceğiz

Flaş Flaş Flaş: ABD Başkanı Trump açıkladı, Suriye'den çekileceğiz

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'den yakında çekileceklerini açıkladı. Trump'ın bu açıklaması Suriye'de ABD'ye güvenerek binlerce teröristini kaybeden terör örgütü PKK çevrelerinde şoke etkisi yarattı. Ortadoğu'da 7 trilyon dolarlık savunma ve silahlanma bütçesi harcadıklarını söyleyen Trump "Suriye sahasından çok çok çok yakın bir zamanda çıkacağız" sözleri dikkat çekti.

ABD yönetiminde yaşanan yönetim kargaşası yüzünden açıklamanın niteliği henüz netleşmedi.. Trump konuşmasında "Suriye konusuyla artık başkalarının ilgilenmesine fırsat veriyoruz" dediği bildiriliyor.

CNN İnternational'da flaş haber olarak geçen açıklamanın detayları henüz belli değil. ABD, daha önce de Irak'ta Barzani ve Talabani güçlerini yüz üstü bırakarak geri çekilmiş, Saddam döneminde on binlerce kişinin öldürülmesinin yolunu açmıştı. 

Son Güncelleme: 29.03.2018 19:40
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