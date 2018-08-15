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Gümrük vergisini artırma kararı ABD'yi kızdırdı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Türkiye’nin ek ithalat vergileri üzücü. Yanlış yönde atılmış bir adım. Bizimki ulusal güvenlik nedeniyle atılmış bir şey" dedi.

Gümrük vergisini artırma kararı ABD'yi kızdırdı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Türkiye’nin ek ithalat vergileri üzücü. Yanlış yönde atılmış bir adım. Bizimki ulusal güvenlik nedeniyle atılmış bir şey" dedi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 22:03
Gümrük vergisini artırma kararı ABD'yi kızdırdı

Gümrük vergisini artırma kararı ABD'yi kızdırdı

Türk mallarına gümrük tarifelerini yükselten ABD yönetimine misillime yapan Ankara'nın kararı, Washinton'da yankı buldu. Amerikan yönetimi, kendi kararlarını 'Ulusal güvenlik gerekçesi' olarak yorumladı.

Beyaz Saray'dan Türkiye'nin vergi kararına ilişkin açıklama yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Türkiye’nin ek ithalat vergileri üzücü. Yanlış yönde atılmış bir adım. Bizimki ulusal güvenlik nedeniyle atılmış bir şey" dedi. ABD menşeli bazı ürünlere uygulanan ek mali yükümlülük yüzde 100 oranında artırılmıştı

Beyaz Saray'dan Türkiye'nin vergi kararına ilişkin son dakika açıklaması yapıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, “Türkiye’nin ek ithalat vergileri üzücü. Yanlış yönde atılmış bir adım. Bizimki ulusal güvenlik nedeniyle atılmış bir şey. Onlarınki bizimkine yanıt. Desteklemiyoruz.” ifadesini kullandı.

Sarah Sanders, "Rahip Brunson’in bırakılması durumunda Türkiye’ye ek ithalat vergileri kalkmayacak. Bu mesele ayrı. Bizim ulusal güvenliğimizle ilgili Fakat Brunson’in serbest kalması durumunda Türk yetkililere uygulanan yaptırımları kaldırmayı düşünürüz” diye konuştu.

Bugün, ABD menşeli bazı ürünlere uygulanan ek mali yükümlülük yüzde 100 oranında artırılmıştı. Ek vergi uygulanacak ürünlerden bazıları; binek otomobiller, alkollü içecekler, kağıt ürünleri, PVC, makyaj malzemeleri, taş kömürü, tütün ürünleri, pirinç ve bazı meyvelerden oluşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, ABD ürünlerine boykot uygulanacağını açıklamıştı.
 

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