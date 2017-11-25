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Gürcistan'da Türk işadamına ait otelde yangın; 12 ölü var

Türk işadamı Erol Avgören'e ait Leogrand otelde yangın çıktı. Kumarhanesi ile ünlü oteldeki yangında 12 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında Türkler de var

Gürcistan'da Türk işadamına ait otelde yangın; 12 ölü var

Türk işadamı Erol Avgören'e ait Leogrand otelde yangın çıktı. Kumarhanesi ile ünlü oteldeki yangında 12 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında Türkler de var

25 Kasım 2017 Cumartesi 01:38
Gürcistan'da Türk işadamına ait otelde yangın; 12 ölü var

Gürcistan'da Türk işadamına ait otelde yangın; 12 ölü var

Gürcistan'da Türkiye'ye oldukça yakın bir yerde yer alan ve içinde kumarhanelerin de bulunduğu otelde yangın çıktı. Leogrand adlı otelde çıkan yangında 12 kişi can verdi..

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin Batum kentinde, Türk işadamı Erol Avgören'e ait Leogrand otelinde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre, aralarında Türklerin de bulunduğu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

KUMARHANESİ İLE ÜNLÜ

Türkiye sınırına 17 kilometre uzaklıktaki Batum kentinde Türk işadamı Erol Avgören'e ait Leogrand Otel'de bugün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kazan dairesinde meydana gelen patlama nedeniyle çıktığı belirtilen yangında, alevler kısa sürede üst katlara yayıldı. Altta iki katlı kumarhanenin bulunduğu otelde, yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, görevlilerin de yardımıyla müşteriler tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre; yangında, ilk belirlemelere göre aralarında Türklerin de bulunduğu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

2015 yılının Temmuz ayında açılan otelin, Türk işadamına ait olduğu için, özellikle Türkler tarafından tercih edildiği belirtildi.

Son Güncelleme: 24.11.2017 22:40
Anahtar Kelimeler:
Leogrand Otel
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