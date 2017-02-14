DIŞ HABERLER:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Şubat 2017 Salı 12:25

Hitlere benzeyen adamı gözaltına aldılar

Avusturya'da kendisine Harald Hitler adını veren 25 yaşındaki bir adam, polis tarafından gözaltına alındı. Polis Hitler bıyığı bırakan ve adını da Hitler olarak değiştiren adamı sorguluyor.

Hitlere benzeyen adamı gözaltına aldılar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Hitlere benzeyen adamı gözaltına aldılar

Avrupa'nın en baskıcı ülkelerinden biri haline gelen, İslam ve Hitler paranoyasının toplumu kör ettiği Avusturya'da günün konusu bu adamın gözaltına alınması. Hitlere benzeyen ve faşist lidere özenen adam gözaltına alındı.

Avusturya, bugünlerde Hitler'e benzeyen ve Hitler'in doğduğu evin önünde fotoğraf çektiren adamı konuşuyor. Kendisine Harald Hitler diyen 25 yaşındaki adam, çektirdiği fotoğrafların gündem yaratması üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Hitler'e olan benzerliğini, bıyık stiliyle destekleyen 25 yaşındaki adam, Hitler'in doğduğu ev olan Braunau am Inn'de çektirdiği fotoğraflarla gündeme gelmişti. Harald Hitler'in, Nazi dönemini övme suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındığı duyuruldu.

Polis sözcüsü yaptığı açıklamada durumun bir şaka ya da sahne performansı olmadığını belirtirken, "Genç adam kesinlikle ne yaptığını biliyordu" ifadelerini kullandı.

Nazi dönemini övmeyi suç kabul eden Avusturya, geçtiğimiz ekim ayında Hitler'in doğduğu evi de yıkma kararı almıştı. Hitler'in 1889'da en üst katında dünyaya geldiği ev, Nazi döneminde bir çeşit türbeye dönüştürülmüş, ancak 1944'ten sonra Naziler kontrolü kaybedince kapanmıştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya sınırında Amerikan tahriği: Böyle poz verdiler Rusya sınırında Amerikan tahriği: Böyle poz verdiler
İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapıyor İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapıyor
UFO'lar yüzünden uçaklar alana inemedi UFO'lar yüzünden uçaklar alana inemedi
Trump'ın temyiz başvurusu reddedildi Trump'ın temyiz başvurusu reddedildi
Trump'ın danışmanından çok önemli Türkiye açıklaması Trump'ın danışmanından çok önemli Türkiye...
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu
Yukarı Çık

Rusya sınırında Amerikan tahriği: Böyle...
Rusya'YA karşı Baltık ülkelerine konuşlanan NATO birliklerinin çektirdiği iddia edilen bir fotoğraf...

Haberi Oku