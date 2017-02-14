Hitlere benzeyen adamı gözaltına aldılar

Avrupa'nın en baskıcı ülkelerinden biri haline gelen, İslam ve Hitler paranoyasının toplumu kör ettiği Avusturya'da günün konusu bu adamın gözaltına alınması. Hitlere benzeyen ve faşist lidere özenen adam gözaltına alındı.Avusturya, bugünlerde Hitler'e benzeyen ve Hitler'in doğduğu evin önünde fotoğraf çektiren adamı konuşuyor. Kendisine Harald Hitler diyen 25 yaşındaki adam, çektirdiği fotoğrafların gündem yaratması üzerine polis tarafından gözaltına alındı.Hitler'e olan benzerliğini, bıyık stiliyle destekleyen 25 yaşındaki adam, Hitler'in doğduğu ev olan Braunau am Inn'de çektirdiği fotoğraflarla gündeme gelmişti. Harald Hitler'in, Nazi dönemini övme suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındığı duyuruldu.Polis sözcüsü yaptığı açıklamada durumun bir şaka ya da sahne performansı olmadığını belirtirken, "Genç adam kesinlikle ne yaptığını biliyordu" ifadelerini kullandı.Nazi dönemini övmeyi suç kabul eden Avusturya, geçtiğimiz ekim ayında Hitler'in doğduğu evi de yıkma kararı almıştı. Hitler'in 1889'da en üst katında dünyaya geldiği ev, Nazi döneminde bir çeşit türbeye dönüştürülmüş, ancak 1944'ten sonra Naziler kontrolü kaybedince kapanmıştı.