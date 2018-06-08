Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
98624
ALTIN
186.985
DOLAR
4.4736
STERLİN
6.0177
EURO
5.2897
Mevlüt Uysal, Şampiyon Sporcuları Ödüllendirdi
Mevlüt Uysal, Şampiyon Sporcuları Ödüllendirdi
Fenerbahçe taraftarlarını uyardı
Fenerbahçe taraftarlarını uyardı
Dünyanın en çok kazanan sporcusu belli oldu
Dünyanın en çok kazanan sporcusu...
Fenerbahçe Doğuş farklı kazandı
Fenerbahçe Doğuş farklı kazandı
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi

İdlib havadan vuruldu, çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin İdlib ilindeki hava saldırısında en az 20 sivil öldü, 80 sivil yaralandı. Yaralılardan çoğunun durumun ağır olduğu açıklandı..

İdlib havadan vuruldu, çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin İdlib ilindeki hava saldırısında en az 20 sivil öldü, 80 sivil yaralandı. Yaralılardan çoğunun durumun ağır olduğu açıklandı..

08 Haziran 2018 Cuma 00:32
İdlib havadan vuruldu, çok sayıda ölü ve yaralı var

İdlib havadan vuruldu, çok sayıda ölü ve yaralı var

 
Suriye'nin İdlib ilindeki hava saldırısında en az 20 sivil öldü, 80 sivil yaralandı. Muhaliflere ait uçak gözlemevinden yapılan açıklamada, "Hava saldırılarını Lazkiye'den kalkan SU 24 tipi Rus savaş uçakları gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı
Son Dakika Suriye, İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, gece saatlerinde İdlib ilinin kuzey kırsalındaki Zerdene köyüne hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

"HAVA SALDIRISI PAZAR YERİNE VE BİR CAMİNİN YAKININA DÜZENLENDİ"

Yaralılar arasında 5 Sivil Savunma görevlisinin de olduğunu belirten Hac Yusuf, "İdlib'in Zerdene köyündeki pazar yerine ve bir caminin yakınına düzenlenen hava saldırısında en az 20 sivil hayatını kaybetti, 80 sivil yaralandı." dedi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden yapılan açıklamada, "Hava saldırılarını Lazkiye'den kalkan SU 24 tipi Rus savaş uçakları gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika Suriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 katlı lüks otelde yangın çıktı
12 katlı lüks otelde yangın çıktı
İsrail'den Ermeni iddialarıyla ilgili siyasi karar
İsrail'den Ermeni iddialarıyla ilgili siyasi karar
800 bin Uygur Türk'ü Doğu Türkistan'da sürgün edildi
800 bin Uygur Türk'ü Doğu Türkistan'da sürgün edildi
ABD askerleri, PKK'nın artığı haline geldi
ABD askerleri, PKK'nın artığı haline geldi
Esed rejimi ve YPG/PKK petrol takasında anlaştı
Esed rejimi ve YPG/PKK petrol takasında anlaştı
Yunanistan'da tutuklu teröristin Türkiye'ye iadesi kararlaştırıldı
Yunanistan'da tutuklu teröristin Türkiye'ye iadesi kararlaştırıldı
Vahşi havyanlar hayvanat bahçesinden kaçtı, alarm verildi
Vahşi havyanlar hayvanat bahçesinden kaçtı, alarm verildi
Almanya'da PKK'lılara tepki gösteren Türk'e polis şiddeti
Almanya'da PKK'lılara tepki gösteren Türk'e polis şiddeti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim