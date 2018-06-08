İdlib havadan vuruldu, çok sayıda ölü ve yaralı var



Suriye'nin İdlib ilindeki hava saldırısında en az 20 sivil öldü, 80 sivil yaralandı. Muhaliflere ait uçak gözlemevinden yapılan açıklamada, "Hava saldırılarını Lazkiye'den kalkan SU 24 tipi Rus savaş uçakları gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı

Son Dakika Suriye, İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, gece saatlerinde İdlib ilinin kuzey kırsalındaki Zerdene köyüne hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

"HAVA SALDIRISI PAZAR YERİNE VE BİR CAMİNİN YAKININA DÜZENLENDİ"

Yaralılar arasında 5 Sivil Savunma görevlisinin de olduğunu belirten Hac Yusuf, "İdlib'in Zerdene köyündeki pazar yerine ve bir caminin yakınına düzenlenen hava saldırısında en az 20 sivil hayatını kaybetti, 80 sivil yaralandı." dedi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden yapılan açıklamada, "Hava saldırılarını Lazkiye'den kalkan SU 24 tipi Rus savaş uçakları gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.