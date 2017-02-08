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08 Şubat 2017 Çarşamba 09:01

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapıyor

CIA Başkanı Mike Pompeo ilk yurt dışı gezisini Türkiye'ye yapıyor.

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapıyor
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İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapıyor
CIA Başkanı Mike Pompeo ilk yurt dışı gezisini Türkiye'ye yapıyor.Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'nun yarın Türkiye'ye geleceği açıklandı.
CIA Başkanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’a çıktığı 20 Ocak’tan üç gün sonra John Brennan yerine göreve gelmişti.
CIA Başkanı Mİke Pompeo’nun Türkiye ziyareti, ilk yurtdışı gezisi olacak. Bu ziyaret, Türkiye açısından büyük önem taşıyor.
Ankara 15 Temmuz darbe girişiminin mimarı FETÖ’nün elebaşı Fethullah Gülen’in ABD’den iadesi istiyor. CIA ise iade görüşmelerinde önemli bir kurum olarak öne çıkıyor.
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CIA BaşkanıMike PompeoTürkiye
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