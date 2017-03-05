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05 Mart 2017 Pazar 16:59

İneğe tecavüz etti

 Olay Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da meydana geldi

İneğe tecavüz etti
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İneğe tecavüz etti
   Olay Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da meydana geldi.Tayland'da bir adam, ineğe tecavüz ettikten sonra çıplak halde kaçmaya çalışırken yakalandı. İngiliz Metro gazetesinin haberine adam polise, "arzularımız dizginleyemedim" dedi.  
   Skandal, köylülerin, haberde adı anılmayan 40 yaşındaki adamı ineğin üstüne çıkmaya çalışırken görmesiyle ortaya çıktı. Yerel medyada yer alan haberlere göre; tecavüz zanlısı, yandaki çiftliğe kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı, fakat kısa süre sonra yakayı ele verdi. Tecavüze uğrayan hayvanların sahibi çiftçi Tong Kai Charoonprasitporn, "Onu ineğimle öpüşürken ve ilişkiye girerken gördüm" dedi.
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İneğe Tecavüz
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