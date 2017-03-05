İneğe tecavüz etti

Olay Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da meydana geldi.Tayland'da bir adam, ineğe tecavüz ettikten sonra çıplak halde kaçmaya çalışırken yakalandı. İngiliz Metro gazetesinin haberine adam polise,dedi.Skandal, köylülerin, haberde adı anılmayan 40 yaşındaki adamı ineğin üstüne çıkmaya çalışırken görmesiyle ortaya çıktı. Yerel medyada yer alan haberlere göre; tecavüz zanlısı, yandaki çiftliğe kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı, fakat kısa süre sonra yakayı ele verdi. Tecavüze uğrayan hayvanların sahibi çiftçi Tong Kai Charoonprasitporn," dedi.

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