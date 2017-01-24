İngiliz kadını 'Türkiye'yim diyen sahtekara servet kaptirdi

HABER BBC'DE ÇIKTI AMA DURUM BİRAZ KARIŞIK

İngiliz gazetelerinin haberine göre bir İngiliz iş kadini, internette tanıştığı italyan kökenli bir kişiye tam 1.5 milyon TL kaptırdı. Aşık olduğu adama haftalar boyunca para gönderen ingiliz iş kadını dolandırıldığını anlayınca soluğu polis karakolunda aldı, ancak dolandırıcı bulunamadı.İngiltere’de yaşayan işkadını Nancy, internetteki çöpçatan sitelerinde yapılan dolandırıcılığın kurbanı oldu. BBC’de yayınlanan habere göre Match. com adlı çöpçatan sitesine kaydolan kadın, Manchester’den, Marcelo adında bir İtalyan’la temasa geçti. Türkiye’de çalıştığını yazan Marcelo, altı hafta sonra soyulduğunu ve İngiltere’ye dönmeden önce çalışanlarının parasını ödemesi gerektiğini söyleyerek Nancy’den para istedi.Nancy, ilk etapta adama 3 bin 160 sterlin (yaklaşık 15 bin TL) yolladı. Marcelo ardından oğlunun hastanede yattığını ve tedavi masrafları için paraya ihtiyacı olduğunu belirtti.Bu kez de 50 bin sterlin (234 bin TL) gönderen Nancy, “Bu kadar para yolladıktan sonra geri çekilemezdim. İster istemez ona inanmak istedim” dedi. Yaklaşık 300 bin sterlinini (yaklaşık 1.5 milyon TL) kaybeden Nancy, şu anda iflasın eşiğinde. Marcelo’yu arayan polis, adamın sitede kullandığı fotoğrafının masum birinin sosyal medya hesabından çalındığını düşünüyor. İngiltere’nin Ulusal Dolandırıcılık İstihbarat Dairesi’nin kayıtlarına göre ise geçen yıl 3 bin 889 kişi ‘romantik dolandırıcılık’ denilen bu sahteciliğin kurbanı oldu ve dolandırıcılara 39 milyon sterlin (183 milyon TL) kaptırdı.