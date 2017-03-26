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26 Mart 2017 Pazar 11:59

İngiltere'de diskotekte patlama, 32 yaralı var

İngiltere’nin Wirral bölgesinde bir dans stüdyosunda meydana gelen patlamanın terörist bir saldırı olmadığı açıklandı

İngiltere'de diskotekte patlama, 32 yaralı var
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İngiltere'de diskotekte patlama, 32 yaralı var

İngiltere’de Liverpool şehri yakınlarındaki Wirral bölgesinde meydana gelen patlamada 2'si ağır 32 kişi yaralandı.

32 KİŞİ YARALANDI

İngiltere’nin Wirral bölgesinde bir dans stüdyosunda meydana gelen patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı olayda 2'si ağır 32 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Patlamanın meydana geldiği dans stüdyosunun olay anında boş olduğu ifade edilirken çevre evlerin boşaltılarak 100 den fazla vatandaşın kiliselere yerleştirildikleri belirtildi.

Olayı kontrol altına alan itfaiye ekipleri, patlamanın etkisinin hala sürdüğünü ifade ederek çevrede oturanların bir süre evlerine geri dönmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

 
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