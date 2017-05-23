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23 Mayıs 2017 Salı 08:39

İngiltere'de konsere kanlı saldırı, 20 ölü var

İngiltere'nin Manchester şehrinde bulunan Manchester Arena'da, Amerikalı şarkıcı Ariana Grande'nin performansı sırasında patlama meydana geldi, il belirlemelere göre en az 20 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de konsere kanlı saldırı, 20 ölü var
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İngiltere'de konsere kanlı saldırı, 20 ölü var

İngiltere'nin Manchester şehrinde bir konser sırasında patlama meydana geldi. İngiliz polisi, meydana gelen patlamada 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını açıkladı. Twitter kullanıcıları konser sırasında silah sesi veya bombaya benzer seslerin duyulduğunu ve birkaç kişinin kanlar içinde olduğunu aktardı.



İngiliz polisi patlamada 20 kişinin öldüğünü 50 kişinin de yaralandığını açıkladı. Konser alanında bulunan yüzlerce insan olay yerinden tahliye edildi. İngiltere İçişleri Bakanlığı'nda ise acil toplantı yapılıyor.

Manchester'da gerçekleşen patlamanın yerel saat ile 22:35'da (Türkiye saati ile 00:35'te) meydana geldiği belirtildi.
Arena yakınlarında bulunan Manchester Victoria metro durağının ise kapatıldığı aktarılıyor. Bununla birlikte İngiliz polisi terör saldırısı ihtimali üzerinde duruyor. Bomba imha uzmanları konser alanında inceleme yaptı.

İddialar arasında; 13-18 yaşları arasında 50 çocuk, polis tarafından bir otele yerleştirilirken, çocuklarını bulmaları için ailelere sosyal medyadan çağrılarda bulunulduğu yer alıyor.

İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY'DEN AÇIKLAMA

İngiltere Başbakanı Theresa May, Manchester Arena konser salonunda patlama yaşandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Düşüncelerinin olayın kurbanları ve bundan etkilenenlerin aileleriyle olduğunu vurgulayan May, "Polisin korkunç bir terör saldırısı olarak gördüğü olayın tüm ayrıntılarının saptanması için çalışıyoruz." bilgisini paylaştı. İngiltere Başbakanı Theresa May, Türkiye saat ile 11.00'de ulusal güvenlik birimleri ile toplantı yapacak.

Öte yandan, İngiltere'de yaklaşan erken seçim dolayısıyla gerçekleştirilecek seçim kampanyaları askıya alındı.
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