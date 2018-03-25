Irak ordusu Sincar'a ilerliyor: Ankara uyardı, Bağdat yürüdü

Son dakika, Flaş Haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Siz halledemiyorsanız, bir gece ansızın Sincar'a' gireriz uyarısının ardından Irak hükümeti, terör örgütü PKK'nın üstlendiği Sincar'a doğru harekete geçti. Irak Ordusu'ndaki bu hareketliliğin, Genelkurmay Başkanı Org. Akar'ın Bağdat ziyaretinden bir hafta sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.



MUSUL VE SİNCAR'DA TEMİZLİK YAPILACAK

Irak ordusu, Musul’la birlikte iki koldan Sincar’a doğru harekete geçti. Sunune ilçesi geçici Genel Müdürü Hudeda Cuke, örgütün kenti boşalttığını iddia etti...

Irak’ın kuzeyinde Sincar bölgesinde hareketli saatler.. Irak ordusu Sincar’a ulaştı. Sincar ilçe yetkilileri ordunun gelişini beklediği öğrenildi. Sunune ilçesi geçici Genel Müdürü Hudeda Cuke, örgütün kenti boşalttığını iddia etti.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in verdiği bilgiye göre Irak ordusu, Musul’la birlikte iki koldan Sincar’a doğru harekete geçti.

Sincara bağılı Sunune ilçesinde PKK’lı teröristler bölgeyi terk ettiği belirtiliyor. Örgütün yerine Irak Ordusu ile PKK’nın eğittiği Sincar savunma güçleri yerleştirildi. Savunma gücün sayısı bine yakın kişiden oluşuyor.

Ayrıca Suriye Irak sınırları da PKK ya bağılı teröristlerin Sincar ilçesi merkezine geri çekildi. Yerlerine Irak Ordu'su yerleştirildiği belirtiliyor . Irak'a bağılı ordu akını bölgeye devam ediyor.

PKK’nın Sincar’ı Irak ordusunun denetimine bırakmak amacıyla terk etmeye başladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Irak hükümetiyle varılan anlaşmaya göre henüz sadece Sunune’den çekilen terör örgütü PKK Sincar’dan da çekilecek. Ezidilerden oluşan ve PKK’nın eğittiği YBŞ ise Sincar’da kalacağı, Sincar’ın kontrolü ise Irak ordusuna bırakılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada, Irak merkezi yönetimine yönelik olarak, "Halledecekseniz siz halledin, halledemiyorsanız bir gece ansızın Sincar'a gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz. Eğer dostsak, kardeşsek bize gerekli kolaylığı sağlayacaksanız" ifadelerini kullanmıştı.