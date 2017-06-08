Irak'ta Kürdistan referandumu: 'Türkiye ile sınırlar konusunda anlaştık

‘ÇATIŞMA ÇIKMAMASI İÇİN PKK ŞENGAL’İ TERK ETSİN’

‘TÜRKİYE’DEN DOSTANE İLİŞKİ BEKLİYORUZ’

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, 25 Eylül’de bağımsızlık için sandık başına gitme kararı aldı. Yönetimin sözcüsü Sefin Dizayi, referandum sürecini ve sonrasını anlattı. HaberTürk gazetesinde bugün yer alan habere göre Dizayi Erbil ile Ankara arasında sıcak ilişkilerin çok sayıda sorunun aşılmasına katkıda bulunduğunu söyledi.İtiraz meselesi değil, burada bir gerçek var. Irak’ın diğer bölgelerinde kalırlarsa, Türkmenler 4. ulus olarak kalacaklar. Ancak Kürdistan bölgesinde yer alırlarsa 2. ulus olacaklar. Bağımsızlık olursa iki ulus kardeşçe yaşayabilir.Geçen hafta bizden bir heyet Başbakan Abadi’yle görüştü. “Irak hükümetinin PKK’yla ilişkisi var” demek istemiyoruz ama sağdan soldan bazı destekler oldu. Sayın Abadi söz verdi, böyle bir şey olursa kesinlikle kabul etmeyeceğini söyledi. Zaten Haşdi Şabi bazı bölgeleri PKK’nın elinden aldı. Herhangi bir çatışma çıkmaması için PKK o bölgeleri terk etsin.7Zamanı gelince konuşacağız.Kürtler için son 100 yıldır şartlar hiçbir zaman müsait olmadı. Demek ki hiçbir zaman müsait olmayacak! Hangi şartlar uygun, birisi bize anlatsın. Bizce şartlar uygun. Bunu empoze etmiyoruz, halka soracağız.Zaten referandum 4-5 senedir gündemdeydi. DEAŞ saldırıları nedeniyle ertelendi. İnşallah DEAŞ belası yakında bitecek. Ama tabii ki Türkiye, İran, Bağdat, ABD’yle konuştuk bunu. Herhangi bir art niyet, haritaların tamamiyle değişmesi söz konusu değil.Tahmin etmek zor. Ankara bizim için önemli bir başkent. Bugüne kadar saklı bir şeyimiz hiç olmadı.Bunu açıklamak uygun olmayabilir. Ankara resmi açıklama yaparsa biz buna saygı duyarız.Son yüzyılda çok ağır bedeller ödedik. Enfal harekâtında, Halepçe’de pek çok insanımızı kaybettik. Şimdi de DEAŞ gibi terörist grupların saldırılarını, Ezidilerin, Şii Türkmenlerin başına neler getirdiler gördük. Teröristlerin bu tür saldırılarını tabii ki bekliyoruz. Ama bölgenin huzuru için böyle bir yol seçtik.Onlarla daha önce görüştük. Hatta bir ara “Bir komisyon kuralım” dedik. Ama Bağdat şu anda Musul’la meşgul. Kim varsa kendi durumumuzu izah edeceğiz, inşallah bizi haklı bulacaklar.Maalesef anayasanın bazı maddeleri uygulanmıyor, mesela toprak bütünlüğü. Anayasa ihlal edilirse Irak tek parça kalmaz. Ama bu düşmanca davranmak anlamına gelmez, Irak’la iyi komşu olmak istiyoruz.Dostane bir ilişki bekliyoruz. Zaten bakarsanız, son 20 küsur yıldır iyi ilişkileri pek çok kez ispat ettik.