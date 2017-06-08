Irak'ta Kürdistan referandumu: 'Türkiye ile sınırlar konusunda anlaştık
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, 25 Eylül’de bağımsızlık için sandık başına gitme kararı aldı. Yönetimin sözcüsü Sefin Dizayi, referandum sürecini ve sonrasını anlattı. HaberTürk gazetesinde bugün yer alan habere göre Dizayi Erbil ile Ankara arasında sıcak ilişkilerin çok sayıda sorunun aşılmasına katkıda bulunduğunu söyledi.
- Kerkük ve Şengal bağımsızlık referandumuna dahil olacak. Kerkük’teki Türkmenlerin tepkisi ne olur?
İtiraz meselesi değil, burada bir gerçek var. Irak’ın diğer bölgelerinde kalırlarsa, Türkmenler 4. ulus olarak kalacaklar. Ancak Kürdistan bölgesinde yer alırlarsa 2. ulus olacaklar. Bağımsızlık olursa iki ulus kardeşçe yaşayabilir.
‘ÇATIŞMA ÇIKMAMASI İÇİN PKK ŞENGAL’İ TERK ETSİN’
- Peki bu süreçte PKK Şengal’den çıkar mı?
Geçen hafta bizden bir heyet Başbakan Abadi’yle görüştü. “Irak hükümetinin PKK’yla ilişkisi var” demek istemiyoruz ama sağdan soldan bazı destekler oldu. Sayın Abadi söz verdi, böyle bir şey olursa kesinlikle kabul etmeyeceğini söyledi. Zaten Haşdi Şabi bazı bölgeleri PKK’nın elinden aldı. Herhangi bir çatışma çıkmaması için PKK o bölgeleri terk etsin.7
- Çıkmazlarsa?
Zamanı gelince konuşacağız.
- Katar’la bir kriz yaşanıyor, İran’da DEAŞ saldırısı oldu. Ortadoğu barut fıçısı. Bağımsızlık için doğru bir zamanlama mı?
Kürtler için son 100 yıldır şartlar hiçbir zaman müsait olmadı. Demek ki hiçbir zaman müsait olmayacak! Hangi şartlar uygun, birisi bize anlatsın. Bizce şartlar uygun. Bunu empoze etmiyoruz, halka soracağız.
‘TÜRKİYE’DEN DOSTANE İLİŞKİ BEKLİYORUZ’
- Karardan önce Türkiye ve ABD’yle son bir istişarede bulundunuz mu?
Zaten referandum 4-5 senedir gündemdeydi. DEAŞ saldırıları nedeniyle ertelendi. İnşallah DEAŞ belası yakında bitecek. Ama tabii ki Türkiye, İran, Bağdat, ABD’yle konuştuk bunu. Herhangi bir art niyet, haritaların tamamiyle değişmesi söz konusu değil.
- Türkiye’den nasıl bir tepki bekliyorsunuz?
Tahmin etmek zor. Ankara bizim için önemli bir başkent. Bugüne kadar saklı bir şeyimiz hiç olmadı.
- Peki Ankara çekincelerini size iletti mi?
Bunu açıklamak uygun olmayabilir. Ankara resmi açıklama yaparsa biz buna saygı duyarız.
- Güvenlik açısından zor bir coğrafya, kendi kendinize var olacaksınız. Risk aldığınızı düşünüyor musunuz?
Son yüzyılda çok ağır bedeller ödedik. Enfal harekâtında, Halepçe’de pek çok insanımızı kaybettik. Şimdi de DEAŞ gibi terörist grupların saldırılarını, Ezidilerin, Şii Türkmenlerin başına neler getirdiler gördük. Teröristlerin bu tür saldırılarını tabii ki bekliyoruz. Ama bölgenin huzuru için böyle bir yol seçtik.
- Peki Bağdat ne der?
Onlarla daha önce görüştük. Hatta bir ara “Bir komisyon kuralım” dedik. Ama Bağdat şu anda Musul’la meşgul. Kim varsa kendi durumumuzu izah edeceğiz, inşallah bizi haklı bulacaklar.
- Abadi “Kabul etmiyoruz” derse?
Maalesef anayasanın bazı maddeleri uygulanmıyor, mesela toprak bütünlüğü. Anayasa ihlal edilirse Irak tek parça kalmaz. Ama bu düşmanca davranmak anlamına gelmez, Irak’la iyi komşu olmak istiyoruz.
- Türkiye’den bu süreçte ne beklersiniz?
Dostane bir ilişki bekliyoruz. Zaten bakarsanız, son 20 küsur yıldır iyi ilişkileri pek çok kez ispat ettik.