Irak'tan dünya rekoru anca böyle olur; En uzak mesafeden adam öldürme

ADAM ÖLDÜREREK KIRDIKLARI REKORLA ÖĞÜNDÜLER

Katliamları, iç savaş ve terör saldırılarının ardı arkası kesilmeyen Irak'ta batılı katiller cirit atıyor. Kimi NATO şemsiyesi altında, kimi ise özel güvenlik şirketi adı altında Irak'a gelen çok sayıda paralı katil, terör örgütü DEAŞ'le mücadele adı altında cinayekler işleyebiliyor. Kanada ordusunda görevli bir asker, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu öne sürdüğü silahlı bir kişiyi 3 bin 450 metreden öldürerek rekorlar kitabına girdi. Kanadalı askerin kullandığı silahın reklamının yapıldığı haberde, öldürülen 4 kilometreye yakın bir mesafeden öldürülen kişinin DEAŞ üyesi terörist olduğunun nasıl tesbit edildiği ise bilinmiyor.Kanada ordusu, Irak'ta görevli Özel Kuvvetler üyesi bir Kanada askerinin, DEAŞ'lı bir teröristi 3540 metre uzaklıktan vurarak dünya rekoru kırdığını duyurduKanada'nın elit özel güçlerinde görev yapan bir keskin nişancının Irak'ta en uzun mesafeden insan öldürme dünya rekorunu kırdığı açıklandı. Ölen kişinin DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirtildi.Kanada ordusundan yapılan açıklamada, "Kanada Özel Operasyonlar Komutanlığı, 2. Müşterek Görev Birliği'nin bir üyesinin 3540 metre uzaklıktaki bir hedefi başarıyla vurduğunu doğruluyor. Operasyonel güvenlik nedenleri il personelimiz ve koalisyon ortaklarımızın güvenliği için olayın yer ve zamanını açıklamayacağız." ifadeleri kullanıldı.Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasına karşın, Globe ve Mail gazeteleri olayın son bir ay içerisinde meydana geldiğini belirtti. Gazeteye konuşan bir askeri yetkili, atışın Irak güvenlik güçlerine karşı saldırıya geçen DEAŞ'lı teröristlere karşı yapıldığı, bölgede sivillerin varlığı nedeniyle hava saldırılarından çok keskin nişancı atışlarının kullandığını belirtti.Kanada Özel Kuvvetleri'nde görev yapan keskin nişancınınipi bir keskin nişancı tüfeği kullandığı ve atışın tetiğe basıldıktan sonra 10 saniyeden kısa bir süre içerisinde DEAŞ'lı bir teröristi vurduğu belirtildi.Bir önceki en uzak mesafeden keskin nişancı ateşiyle insan öldürme rekoru, 2009'da bir Talibanlı teröristi 2 BİN 475 metreden vuran İngiliz keskin nişancı Craig Harrison'a aitti.