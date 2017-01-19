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19 Ocak 2017 Perşembe 12:39

İran'da 17 katlı bina çöktü: Türk büyükelçiliği de o binadaydı

İran'da 17 katlı bina çöktü: Türk büyükelçiliği de o binadaydı
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İran'da 17 katlı bina çöktü: Türk büyükelçiliği de o binadaydı

İran'ın başkenti Tahran bugün meydana gelen faciayla sarsıldı, 17 katlı bir binada çıkan yangın sonucu çöktü. Faciada ilk belirlemelere 30 itfaiyecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da içinde Türk Büyükelçiliği'nin de bulunduğu 17 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



YANGIN SIRASINDA ÇÖKTÜ
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 17 katlı Plasku İş Merkezi çıkan yangın sonucu çöktü.

Associated Press'in haberine göre çöken binada 30 itfaiyeci hayatını kaybetti.
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nden alınan bilgiye göre, yanan binanın çökmesi ihtimaliyle Türkiye büyükelçiliğinin boşaltıldığı ve çökmenin büyükelçilik binasına zarar vermediği belirtildi.

İrna'nın haberine göre Plasku, Tahran'ın ilk gökdeleniydi ve yangın sonrası tamamen yıkıldı. Haber ajansı Tahran'daki tüm hastanelerde olağanüstü durum ilan edildiğini aktardı.

 
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