

İran'dan Ankara'ya üst üste destek mesajları geldi



Türkiye ile ABD arasında yaşanan ekonomik kriz savaşa dönüşürken, Ankara'ya uygulanan ekonomik baskılara İran'dan "Türkiye'nin yanındayız" mesajı geldi

Amerika'nın Türkiye'ye yönelik ekonomik savaş ilanında, Ankara'ya komşularından destek mesajı geliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Ankara ziyaretine hazırlanırken, İran'dan peş peşe destek açıklamaları dikkat çekti. ABD'nin Donald Trump'ın başkanlığında sergilediği agresif tavırlar dünyadan büyük tepki alıyor. ABD ile Türkiye arasında gerginleşen ilişkilerin ardından dövizde hareketlenme yaşadı. Brunson'un tutukluluğu üzerinden Türkiye'yi yaptırımla tehdit eden ABD'ye bir tepki de İran'dan geldi. ABD'nin yaptırım kararı aldığı İran, Türkiye'ye büyük destek verdi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in açıklamasının ardından bir açıklamada Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi'den geldi. Kasımi, "Türkiye'nin her daim yanındayız" dedi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin Türkiye’ye karşı izlediği politikayı eleştirerek, "İran devleti ve halkı olarak her zaman Türk halkı ve devletinin yanında yer aldık ve alacağız" dedi.

İran devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan Kasımi, " Türkiye yalnız değil. Türk halkı kendini yalnız hissetmesin. Daima Türklerin yanında olacağız ve yapabileceğimiz her türlü desteği hazırız" diye konuştu.

Türkiye’nin sınırları dışından yapılan baskılara karşı mutlaka başarı sağlayacağını söyleyen İranlı Sözcü, "Milletlerin iradesi zorla ve baskıyla değiştirilemez" şeklinde konuştu.

Türkiye ve İran’ın oluşan yeni şartlarda birbirine gereken yardımı verebileceğini kaydeden Kasımi, "Birbirimize iyi ortak olabiliriz" diye konuştu.

ZARİF'TEN DE DESTEK MESAJLARI GELMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı baskılara karşı Türkiye'nin yanında olduklarını duyurmuştu.