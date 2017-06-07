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07 Haziran 2017 Çarşamba 09:59

İran'ı da karıştırdılar: Humeyni'nin mezarı ve Meclis'e baskın

İran'da silahlı saldırı. İran Meclis'i ve Humeyni'nin mezarı silahlı saldırının hedefi oldu. İran'da son durum haberin devamında

İran'ı da karıştırdılar: Humeyni'nin mezarı ve Meclis'e baskın
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İran'ı da karıştırdılar: Humeyni'nin mezarı ve Meclis'e baskın


Ortadoğu'da komşularına göre nisbeten daha sakin bir ülke olarak bilinen İran'da terörist saldırı. İran Meclis binasını basan silahlı kişiler bir kişiyi öldürdü. Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bazı kişileri rehin alan saldırganlara yönelik operasyon hazırlığı var. Öte yandan, İran İslam Devleti'nin kurucusu İmam Humeyni'nin de mezarına saldırı düzenlendi.



İRAN'DA SON DURUM

İran'da önce parlamentoya sonra Humeyni'nin mezarına silahlı saldırı! Fars ve Mehr haber ajanslarının haberine göre, İran parlamentosunda silah sesleri duyuldu.

Tasnim Haber Ajansı, parlamentoya giren 3 kişinin ilk belirlemelere göre 2 kişiyi yaraladığını duyurdu. Çatışmanın devam ettiği parlamento binasında saldırganların bazı kişileri rehin aldığı belirtiliyor. Saldırıda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Tahran Milletvekili İlyas Hezreti saldırganlardan ikisinin kalaşnikof, birinin ise tabanca taşıdığını açıkladı.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı parlamentodaki çatışmanın sona erdiğini söyledi.

BİR SİLAHLI SALDIRI DA HUMEYNİ'NİN ANIT MEZARINDA

Tahran'ın güneyinde bulunan Humeyni'nin anıt mezarında da bir kişinin ateş açtığı belirtildi. Olay yerinde yaralılar olduğu belirtiliyor. 

ÇELİŞKİLİ HABERLER GELİYOR

İran'da 19 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından meydana gelen saldırıların kimler tarafından yapıldığı henüz bilinmiyor. 

İkinci saldırı Humeyni türbesinde

İran devlet televizyonu, Ayetullah Humeyni'nin türbesi önünde de silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi. Öte yandan Anadolu Ajansı İran merkezli muhabiri Mustafa Melih Ahıshalı, “İran devrim lideri Humeyni’nin türbesinin bulunduğu noktada da bazı olaylar olduğu ve yaralıların bulunduğu bilgisi geliyor” dedi. Tesnim haber ajansı, Humeyni türbesinin önünde yaralılar olduğunu aktardı.

'Kendini patlattı' iddiası

Mehr haber ajansı, Humeyni türbesine saldıran üç kişiden ikisinin gözaltına alındığını, üçüncü saldırganın 'intihar yeleğini' infilak ettirdiğini duyurdu. Olayda toplamda, 1 ölü 5 yaralı olduğu ifade ediliyor.
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