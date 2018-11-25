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İran Irak Sınırında deprem: 6.4

İran Irak sınırı 6.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Tuzhurmatı ve çevresinde yoğun olarak hissedildi.

İran Irak Sınırında deprem: 6.4

İran Irak sınırı 6.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Tuzhurmatı ve çevresinde yoğun olarak hissedildi.

25 Kasım 2018 Pazar 20:02
İran Irak Sınırında deprem: 6.4

İran Irak Sınırında deprem: 6.4

İran Irak sınırı 6.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Tuzhurmatı ve çevresinde yoğun olarak hissedildi. 


İran Irak sınırı 6 ay içinde ikinci büyük depremle sallandı. Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Türkmenlerin yaşadığı Tuzhurmatı yakınlarında meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi. CNNTürk'e bölgeden bağlanan bir gazeteci deprem sırasında ölenlerin olduğunu iddia etti. 

İran'da Irak sınırı yakınlarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydan geldi.  Yerel saatle 20.07'de kaydedilen depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Yetkili makamlardan şu ana kadar ölen ya da yaralanan kişi sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

Deprem sonrası Iraklı vatandaşlar sokağa döküldü.

Son Güncelleme: 25.11.2018 17:35
Anahtar Kelimeler:
İran Irak Sınırında Deprem
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