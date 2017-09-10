İrma Kasırgası Türkleri vurdu; 35 Türk kurtarılmayı bekliyor

Kıt'a Amerika'yı etkileyen İrma Kasırgası yüzünden 35 Türk vatandaşı küçük bir ada ülkesinde kurtarılmayı bekliyor. Sint Maarten adasında mahmur kalan vatandaşlarımız Dışişleri Bakanlığı'na telefonla ulaştıklarını ancak sadece 20 saniye görüşebildiklerini ifade ederek, uçak gönderilmesini talep ediyor.

Atlantik Okyanusu üzerinde son 10 yılda görülen en güçlü kasırga olan Irma, önce Karayipler'deki Antigua ve Barbuda'yı ardından da Sint Martin ve Saint Barts' adasını vurdu.

Yüzde 40'ı Hollanda, Yüzde 60'ı Fransa toprağı olan Sint Martin adasının Hollanda'ya ait tarafı olan Saint Maarten adasında ise yıkım sonrası tahliye çalışmaları devam ediyor.

Adadan alınan bilgilere göre 35 Türk vatandaşı yıkıma uğramış adadan ayrılmaya çalışıyor. ABD'nin kendi vatandaşlarını tahliye etmek için uçak yolladığını belirten Türk vatandaşları, Dışişleri Bakanlığı'na ulaşmaya çalıştıklarını söylediler.

Dışişleri Bakanlığıyla temasa geçtiklerini fakat sonuç alamadıklarını belirten bir Türk vatandaşı, "Dün sadece bizi kurtarın diye 20 saniye telefon görüşmesi yapabildik" ifadelerini kullandı.