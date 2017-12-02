İsrail uçakları, İran üssünü vurdu



Suriye'de Şam yakınlarında kurulan İran askeri üssüne İsrail uçakları saldırdı. El Kisva üssüne düzenlenen saldırı sonrası bölgede yoğun dumanlar yükseliyor.

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki İran askeri üssüne saldırı düzenlediği bildirildi. İran'ın ise füze ile karşılık verdiği aktarıldı.

Lübnan hava sahasını kullanan savaş uçakları başkent Şam yakınlarındaki İran askeri üssünü hedef aldığı, saldırının gerçekleştiği yerin, Şam’a 13 kilometre mesafedeki El Kisva olduğu belirtildi.

S-400'LER DEVRE DIŞI KALIYOR

Suriye hava savunma sisteminin en önemli parçası olarak bilinen S-400'ler, İsrail savaş uçaklarının sık sık düzenlediği saldırılarda kullanılmaması dikkat çekiyor. Daha önce Türk savaş uçaklarına karşı kullanılan ve iki uçağımızı vuran S-400 füze sistemlerinin, İsrail uçakları karşısında körleşmesi savunma uzmanlarının dikkatini çekiyor.